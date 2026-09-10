Đang ngủ cùng mẹ, 2 bé gái bị rắn cắn tử vong

Theo Times of India , 2 bé gái ở Bhilwara, bang Rajasthan (Ấn Độ), tử vong thương tâm sau khi được cho là bị rắn cắn trong lúc đang ngủ cùng mẹ tại sân nhà ông bà ngoại.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng thứ Hai (ngày 7/9) tại làng Mokhampura, thuộc khu vực đồn cảnh sát Raipur. Cảnh sát địa phương cho biết, người mẹ Gnyani Devi Gurjar đưa hai con gái là Krishna, 5 tuổi, và Bhavana, 2 tuổi, về nhà cha mẹ đẻ.

Ảnh minh họa.

Đêm hôm đó, cả gia đình ngủ tại sân nhà. Đến rạng sáng, hai bé gái được phát hiện đã bị rắn cắn.

Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa các nạn nhân tới Trung tâm Y tế Cộng đồng Raipur. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bé Bhavana đã tử vong.

Trong khi đó, tình trạng của Krishna được xác định nguy kịch nên em được chuyển tới bệnh viện tuyến huyện ở Bhilwara. Tuy nhiên, bé gái 5 tuổi cũng đã tử vong trên đường đi.

Sau sự việc, người thân và người dân địa phương tập trung tại trung tâm y tế. Thi thể hai bé được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.

Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về nguy cơ rắn xuất hiện tại khu dân cư, đặc biệt ở những nơi người dân có thói quen ngủ ngoài sân trong thời tiết nắng nóng.