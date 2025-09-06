Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 5-9, tại gia đình ông Hoàng Văn Chung, trú tại thôn Vi Lạp, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên. Vào thời gian trên gia đình ông Chung dọn 3 mâm cơm cho 20 người ăn. Khi đang ăn uống, sàn nhà bằng gỗ cao hơn 3 mét bất sập xuống khiến mọi người rơi xuống nền đất phía dưới.

Hiện trường vụ sập sàn nhà khiến 6 người bị thương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Vụ việc khiến 2 người bị chấn thương nặng liên quan đến cột sống và gãy tay được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, 4 người bị thương nhẹ được đưa tới Trung tâm Y tế Pắc Nặm điều trị.

Tại hiện trường, nhiều tấm gỗ bị mối mọt, vỡ vụn sau khi gãy đổ. Ngôi nhà của ông Chung được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày, phần dưới xây gạch làm kho, bên trên quây gỗ và sàn là nơi sinh hoạt.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Bằng Thành đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/trường hợp đối với 2 ca nặng và 500 nghìn đồng/trường hợp còn lại.