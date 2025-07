Đang lướt mạng xã hội, chồng "ngã ngửa" phát hiện vợ đang kết hôn với người khác

Theo thông tin từ Vietnamnet, câu chuyện đầy kịch tính này đã được chia sẻ trên số phát sóng mới nhất của chương trình "Da Cankao" do Đài PT&TH Hà Nam (Trung Quốc) sản xuất.

Theo đó, người chồng 30 tuổi cho biết, vì gia đình thúc giục nên anh đã đồng ý đi xem mắt một phụ nữ ở vùng quê Đông Bắc của Trung Quốc. Hai người đã "yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Mối tình sét đánh này khiến người chồng tương lai không ngần ngại tặng cô gái món quà kỷ niệm trị giá 66.000 NDT (khoảng 239 triệu đồng) ngay trong lần gặp đầu tiên. Tiếp đó, anh gửi thêm 188.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng) tiền sính lễ.

Đám cưới diễn ra vào ngày 13/10/2024. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, người vợ lấy lý do về quê chăm sóc mẹ bị ung thư. Sau đó, cô ta tiếp tục gọi điện báo tin mang thai nhưng không giữ được con, rồi yêu cầu thêm tiền. Ít lâu sau, người vợ chặn mọi liên lạc. Khoảng 6 tháng sau, khi đang lướt xem video ngắn trên mạng xã hội, người chồng bất ngờ phát hiện ra vợ mình chuẩn bị kết hôn với người khác.

Chồng phát hiện vợ đang kết hôn với người khác khi lướt mạng xã hội.

Ngay lập tức, người chồng trình báo công an. Điều đáng kinh ngạc là anh không phải là nạn nhân duy nhất. Tại thời điểm bị bắt giữ, "cô vợ" này vừa tổ chức đám cưới với "người chồng" thứ 5. Công an cho biết, tổng số tiền lừa đảo liên quan đến đối tượng này đã lên tới 1,9 triệu NDT (hơn 6,8 tỷ đồng). Không chỉ có "cô dâu", cả cha mẹ và họ hàng nhà gái trong 5 đám cưới đều do các thành viên trong nhóm lừa đảo đóng giả.

Hiện công an đã thu hồi được một phần số tiền và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2021, một sự việc tương tự cũng đã khiến một người đàn ông Trung Quốc khác "tá hỏa" khi phát hiện vợ mình kết hôn với người khác.

Theo VTC News, anh Duẫn Thành, 35 tuổi, sống ở thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đang trải qua những ngày tháng phẫn uất, đau đớn khi phát hiện ra, vợ anh là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Duẫn Thành cho biết, anh và người vợ tên Nana kết hôn được hơn hai tháng. Sau khi cưới chưa đầy 10 ngày, Nana viện đủ mọi lý do khác nhau để quay về nhà mẹ đẻ. Phát hiện thấy vợ có nhiều dấu hiệu bất thường, Duẫn Thành âm thầm quan sát và theo dõi vợ.

Một ngày nọ, khi đang lướt mạng, anh bàng hoàng khi xem được video ghi lại cảnh vợ mình trong trang phục cô dâu, làm đám cưới với một người đàn ông khác. Theo dõi manh mối từ video, anh Duẫn Thành tìm đến thị trấn Tây Tiểu Triệu, nơi tổ chức đám cưới, và lén gặp chú rể. Sau khi đối chiếu thông tin, cả hai người đàn ông phải chấp nhận sự thật đau lòng: họ có chung một người vợ.

Trước đó, gia đình anh Duẫn Thành đã tặng cô Nana số trang sức và đồ cưới tổng trị giá 148.000 NDT (khoảng 534 triệu đồng). Ngay lập tức, anh báo cảnh sát. Khi được triệu tập, cô Nana ngang nhiên khẳng định không đăng ký kết hôn với anh Duẫn Thành và việc cô cưới người khác là bình thường, không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, cảnh sát đã mở rộng điều tra vì nhận thấy dấu hiệu lừa đảo. Hiện tại, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, đã có 19 đơn kiện liên quan đến cô Nana, cho thấy người phụ nữ này đã lừa đảo tình cảm và tiền bạc của 19 người đàn ông bằng hình thức kết hôn giả, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,2 tỷ đồng).