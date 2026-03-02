Đắng lòng những ngôi sao phải cắt đứt với gia đình vì bị coi là "cây ATM"

Mới đây, Shindong (Super Junior) đã tiết lộ những chuyện đau lòng về hoàn cảnh gia đình mình. Trong chương trình Battle of Fates, nam idol tiết lộ: "Thành thật mà nói, hiện tại tôi không liên lạc với bố mẹ. Mỗi khi tôi chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ, bà lại bảo tôi đưa cho bà một khoản tiền lớn thay vì chu cấp hàng tháng, nói rằng bà sẽ dùng số tiền đó để tôi khỏi phải lo lắng nữa. Nhưng bà đã bị lừa và mất tiền vì những khoản đầu tư thua lỗ”.

MC Seol Hwa liền gợi ý: "Đó có lẽ là lý do tại sao anh tìm kiếm một gia đình thứ hai” . Shindong đồng ý và nói: “Đúng vậy. Có sự cô đơn chứ. Tôi thường nói trên các chương trình truyền hình rằng tôi muốn kết hôn, và thậm chí tôi đã suýt kết hôn. Tôi nghĩ rằng ý nghĩ hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc đã ở trong tâm trí tôi” . Tuy nhiên đến nay, nam idol sinh năm 1985 vẫn chưa có được gia đình riêng cho mình.

Shindong đã cắt đứt với mẹ vì bị coi là "cây ATM". Ảnh: Starnews

Diễn viên hài kiêm MC Park Soo Hong cũng vướng vào cuộc chiến pháp lý với anh trai và chị dâu của mình về cáo buộc tham ô. Vụ án bắt đầu từ tháng 4/2021, khi danh hài Park Soo Hong cáo buộc anh trai và chị dâu biển thủ tài sản tích cóp suốt 30 năm của anh. Park Soo Hong cho rằng số tiền thiệt hại lên đến 11,6 tỷ won (212 tỷ đồng). Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với ông Park và bà Lee.

Liên quan đến cáo trạng của vợ chồng ông Park, bên công tố xác định rằng trong thời gian điều hành công ty quản lý Park Soo Hong từ năm 2011 đến năm 2024, họ đã tùy tiện lạm dụng tổng cộng 6,17 tỷ won (113 tỷ đồng), bao gồm 1,9 tỷ won (35 tỷ đồng) tiền lương gian lận, 1,17 tỷ won (21,3 tỷ đồng) tiền quỹ công ty để mua bất động sản, 90 triệu won (1,6 tỷ đồng) sử dụng trái phép các quỹ khác của công ty, 90 triệu won (1,9 tỷ đồng) sử dụng thẻ tín dụng của công ty cho các mục đích không được quy định và 2,9 tỷ won (53 tỷ đồng) rút tiền trái phép từ tài khoản của Park Soo Hong. Khi ban đầu yêu cầu lệnh bắt giữ, bên công tố ước tính số tiền biển thủ khoảng 2,1 tỷ won (38,3 tỷ đồng), nhưng sau khi điều tra thêm, họ xác định rằng con số này còn cao hơn 4,1 tỷ won (75 tỷ đồng).

Vào ngày 26/2 vừa qua, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tiến hành phiên tòa tuyên án đối với anh trai của Park Soo Hong - ông Park cùng vợ là bà Lee về tội vi phạm Luật về Hình phạt tăng nặng đối với Tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô). Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên án tù giam 3 năm 6 tháng đối với ông Park, còn bà Lee nhận án treo. Bản án dành cho những kẻ tham ô trong vụ kiện nhận được sự ủng hộ của công chúng xứ Hàn. Nhiều ý kiến ủng hộ, động viên Park Soo Hong, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với bản án nghiêm khắc dành cho vợ chồng anh trai nam danh hài. Netizen đồng tình rằng "tình nghĩa gia đình" không nên được áp dụng trong trường hợp này, khi vợ chồng anh trai chị dâu đã bòn rút hết khối tài sản mà Park Soo Hong phải lăn lộn trong showbiz gần 30 năm mới kiếm được.

Anh trai Park Soo Hong vào tù vì bòn rút tiền bạc của nam diễn viên. Ảnh: X

Ca sĩ Jang Yoon Jung cũng nổi tiếng vì cắt đứt quan hệ với gia đình vì vấn đề tài chính. Trong chương trình tạp kỹ Healing Camp của đài SBS năm 2013, cô tiết lộ: “ Mẹ tôi đã sử dụng tiền tôi kiếm được mà không xin phép để đầu tư kinh doanh, khiến tôi mắc nợ hơn 1 tỷ won (18 tỷ đồng). Sau đó cha tôi bị đột quỵ, thậm chí dẫn đến thủ tục ly hôn ”.

Khi việc mẹ và em trai Jang Yoon Jung sử dụng tiền của cô trái phép bị bại lộ, họ đã xuất hiện trên truyền hình và công khai chỉ trích cô. Cuối cùng, Jang Yoon Jung đã kiện mẹ mình ra tòa vì vấn đề tài chính và tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình.

Mẹ và em trai Jang Yoon Jung đã sử dụng tiền trái phép, còn lên truyền hình chỉ trích cô. Ảnh: Starnews

Câu chuyện về việc nữ diễn viên Kim Hye Soo cắt đứt quan hệ với gia đình vì những tranh chấp nợ nần cũng được phơi bày nhiều năm sau đó, bất chấp sự nghiệp thành công kéo dài 30 năm của cô. Năm 2019, người ta phát hiện ra rằng mẹ cô đã vay hơn 1,3 tỷ won (23,4 tỷ đồng) từ những người quen trong nhiều năm mà không trả nợ.

Công ty quản lý của Kim Hye Soo cho biết: “ Mẹ cô ấy đã gây ra vô số vấn đề tài chính trong hơn một thập kỷ. Khoảng năm 2012, Kim Hye Soo phải vật lộn với mẹ vì những khoản nợ khổng lồ đến mức không thể trả nổi dù có dùng toàn bộ tài sản, và cuối cùng cô ấy đã cắt đứt quan hệ với mẹ ”. Họ nói thêm: “ Đây dường như là một vấn đề khác do chính mẹ cô ấy gây ra, người mà Kim Hye Soo đã không liên lạc trong gần 8 năm qua. Kim Hye Soo không hề biết gì về hành động của mẹ mình ”.

"Nữ hoàng gợi cảm" Kim Hye Soo đã cắt đứt với mẹ ruột nhiều năm. Ảnh: X

Nam diễn viên Shim Hyung Tak cũng chia sẻ trải nghiệm đau lòng của mình trong chương trình Siêu Nhân Trở Lại phát sóng trên KBS2 hồi tháng 7. Anh nói: “ Thông thường người thân sẽ đến dự đám cưới, nhưng tôi lại một mình. Không một người thân ruột thịt nào đến. Tôi đã bị gia đình làm tổn thương sâu sắc và chịu đựng rất nhiều ”.

Vào tháng 2/2022, Shim Hyung Tak vướng vào một vụ kiện dân sự trị giá 500 triệu won (9 tỷ đồng) liên quan đến mẹ anh. Nguyên đơn tố cáo mẹ nam diễn viên đã vay tiền bằng tài khoản mang tên anh và thậm chí đã ký vào giấy xác nhận bảo lãnh chung. Tòa án tuyên bố Shim Hyung Tak bị mẹ tự ý mạo danh vay tiền, không có trách nhiệm phải trả khoản nợ trên. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn phải bán căn hộ nhìn ra sông Hàn và chịu những khoản lỗ lớn.

Shim Hyung Tak phải bán nhà trả nợ cho mẹ. Ảnh: Starnews

Nguồn: Allkpop