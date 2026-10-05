Đang lau mà vẫn sạch: Điều gì làm nên khác biệt ở con lăn thế hệ mới?

‏Robot hút bụi lau nhà đã giúp nhiều gia đình bớt đi một phần việc này. Nhưng có một câu hỏi khá thú vị: robot đi qua những vết bẩn đó, vậy chính con lăn đang lau sàn thì sao?‏

‏Đây cũng là bài toán Roborock đặt ra khi phát triển Roborock Saros 20 Flow Complete, với việc trang bị con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0‏

‏Lau đến đâu, con lăn được làm sạch đến đó‏

‏Điểm đáng chú ý của SpiraFlow 2.0 nằm ở cách con lăn được xử lý ngay trong lúc robot đang lau. Con lăn dài 27 cm được trang bị 16 vòi phun nước áp lực cao, liên tục đưa nước sạch lên con lăn trong quá trình hoạt động.‏

‏Nói một cách dễ hiểu, trong khi con lăn đang tiếp xúc với sàn và xử lý những vết bẩn trong nhà, nó đồng thời được làm sạch bằng nước sạch.‏

‏Cách làm này đặc biệt đáng chú ý với những gia đình thường xuyên phải xử lý các vết bẩn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Thay vì chỉ quan tâm robot có lau được sàn hay không, thiết kế mới đặt thêm sự chú ý vào chính bộ phận đang thực hiện việc lau.‏

‏Không chỉ khu vực giữa sàn, những vị trí sát tường hay góc nhỏ cũng được tính đến. Con lăn có thể mở rộng khi robot tiếp cận khu vực cạnh tường, trong khi chổi cạnh hỗ trợ thu gom bụi bẩn ở các góc và quanh chân đồ nội thất.‏

‏Một thay đổi nhỏ cho công việc lau nhà hàng ngày‏

‏Với người dùng, sự khác biệt đôi khi không nằm ở một tính năng thật phức tạp mà ở việc robot có thể tự xử lý thêm một bước trong công việc vốn trước đây cần đến sự can thiệp của con người.‏

‏Trên Roborock Saros 20 Flow Complete, con lăn không chỉ là bộ phận đưa nước và tiếp xúc với sàn. Với con lăn thế hệ mới SpiraFlow 2.0, quá trình cấp nước sạch và làm sạch con lăn diễn ra ngay khi robot đang lau.‏

‏Đó cũng là điểm đáng chú ý của con lăn thế hệ mới: thay vì chỉ làm nhiệm vụ lau sàn, con lăn được thiết kế để duy trì trạng thái sạch trong chính quá trình thực hiện công việc.‏

‏Với những gia đình muốn giảm bớt những công việc lau dọn lặp đi lặp lại mỗi ngày, cách tiếp cận này mang đến một góc nhìn khác về robot hút bụi lau nhà: không chỉ làm sạch sàn, mà còn chú trọng đến cách bộ phận lau được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.‏