Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Trước đó, các trường đã tổ chức cho học sinh đăng ký thử để làm quen thao tác, rà soát dữ liệu và hạn chế sai sót trước khi bước vào giai đoạn chính thức.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, hoạt động đăng ký dự thi năm nay tiếp tục giữ ổn định: Học sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ năm 2025, thí sinh tự do cũng được phép đăng ký trực tuyến. Bên cạnh việc sử dụng tài khoản do Bộ cấp, thí sinh còn có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực tế từ các đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho thấy, phần lớn học sinh đã quen dần với hình thức trực tuyến, đặc biệt khi được nhà trường, giáo viên đồng hành, hướng dẫn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn xuất hiện như nhầm lẫn đối tượng thí sinh, sai thông tin khu vực hoặc chưa hiểu rõ quy định về môn thi lựa chọn và chế độ ưu tiên, thiếu minh chứng...

Những lỗi tưởng như nhỏ này nếu không được phát hiện sớm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh sau này. Với yêu cầu cao về tính chính xác của dữ liệu, việc cho thí sinh thử đăng ký dự thi không chỉ giúp các em làm quen mà còn là cơ hội để các trường rà soát dữ liệu và chủ động xử lý sai sót trước khi hệ thống bước vào giai đoạn cao điểm.

Nhìn rộng hơn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam. Khi dữ liệu trở thành nền tảng của quản lý, mỗi thông tin học sinh nhập vào hệ thống không chỉ phục vụ một kỳ thi, mà còn là một phần của hệ thống dữ liệu giáo dục quốc gia. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng không chỉ từ phía học sinh, mà cả trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đồng hành của nhà trường.

Đến thời điểm này, chuẩn bị cho công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã sẵn sàng. Trong quá trình thực hiện, giáo viên lưu ý thí sinh nên chủ động tự đăng ký, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin với các giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, căn cước công dân và học bạ để bảo đảm chính xác. Thí sinh cũng cần nghiên cứu kỹ Quy chế thi, lắng nghe hướng dẫn từ nhà trường để hiểu rõ các quyền lợi liên quan đến đối tượng ưu tiên, miễn thi, cộng điểm cũng như các mốc thời gian quan trọng.

Việc đăng ký sớm và kiểm tra lại toàn bộ thông tin sau khi hoàn thành là rất cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót nếu có. Ngoài ra, thí sinh cần bảo quản cẩn thận tài khoản và mật khẩu đăng nhập, không chia sẻ cho người khác để bảo đảm an toàn thông tin trong suốt quá trình đăng ký.