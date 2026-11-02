Đăng Khôi tự viết vè, đưa giọng trẻ em vào "Bèo dạt mây trôi" trên sân khấu quốc tế

Tập 7 của Silk Way Star mùa thứ 2 mang chủ đề Singing from the Heart (Hát từ trái tim). Ở đêm thi này, Đăng Khôi tiếp tục chọn dân ca để gửi gắm tiếng lòng, với ca khúc “Bèo dạt mây trôi”. Trước đó, qua 6 đêm công diễn, nam ca sĩ đã có màn lội ngược dòng từ cuối bảng lên vị trí cao nhất ở tập 4, và anh muốn dùng sân khấu tiếp theo để giới thiệu tới khán giả quốc tế một bài dân ca mình đặc biệt yêu thích.

Đăng Khôi thể hiện “Bèo dạt mây trôi” tại tập 7 Silk Way Star. Ảnh: NVCC

Đoạn vè tự viết và giọng hát trẻ thơ

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi dành nhiều thời gian làm mới phần hòa âm phối khí nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản của bài hát, đồng thời luyện kỹ cách xử lý cảm xúc khi phối hợp cùng các nhạc cụ truyền thống của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý là anh tự viết thêm một đoạn vè và đưa giọng hát của các em bé vào bản phối, tạo màu sắc trong trẻo, gợi nhớ tuổi thơ yên bình nơi làng quê với những câu hát dân gian. Theo nam ca sĩ, anh muốn phiên bản này khiến khán giả nghe đi nghe lại nhiều lần nhờ giai điệu, ca từ và sự lãng mạn, tình cảm.

Nam ca sĩ làm mới phần phối khí, kết hợp nhạc cụ truyền thống Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về câu hát yêu thích nhất trong tiết mục, Đăng Khôi chọn chính đoạn mình viết: “Trăng nghiêng xuống bãi nương dâu, khói lam quấn lấy mái đầu thời gian, người đi khuất phía mây ngàn, chỉ còn tiếng đàn gọi nàng trong đêm”. Hát những câu này, anh hình dung về Hà Nội, quê hương mình, nơi có những bãi nương dâu, làn khói lam chiều và ánh trăng bình dị. “Khôi muốn thông qua đoạn này đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp mộc mạc và thơ mộng của quê hương mình”, anh nói.

Đoạn vè tự viết gợi hình ảnh Hà Nội quê hương anh. Ảnh: NVCC

Trang phục gợi mặt hồ, “bèo dạt mây trôi”

Bộ trang phục biểu diễn lần này lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt hồ tĩnh lặng, nơi bầu trời và mặt nước hòa vào nhau. Hai sắc trắng và xanh ombre chuyển tiếp mềm mại như khoảnh khắc màu trời in xuống mặt hồ. Phần thân trên với những đường xếp nếp và draping đổ xuống như gợn sóng lan trên mặt nước, còn nút thắt ở eo tạo điểm nhấn như tâm của một vòng sóng.

Trang phục xếp nếp, draping mô phỏng gợn sóng trên mặt hồ. Ảnh: NVCC

Những chi tiết đính đá li ti mô phỏng bèo, bọt nước và ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ, trong khi phần tà dài kéo rộng phía sau như dòng nước đang trôi, gợi liên tưởng đến những dải mây trên bầu trời. Tổng thể trang phục mang tinh thần mong manh, tự do và vô định, đúng như hình ảnh “bèo dạt, mây trôi” mà bài hát gợi lên. Đây cũng là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của nam nghệ sĩ trong từng phần thi, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn.

Phần tà dài kéo rộng phía sau gợi liên tưởng dòng nước và dải mây. Ảnh: NVCC

Trên sân khấu, Đăng Khôi gây chú ý với visual không tuổi và tạo hình khiến khán giả trầm trồ. Anh được giám khảo và các thí sinh ghi nhận là một đối thủ mạnh khi liên tục biến hóa, đầu tư cho cả âm nhạc, trình diễn lẫn hình ảnh. Khán giả xem trực tiếp tại trường quay thường chờ đến cuối chương trình để gặp gỡ, giao lưu cùng nam ca sĩ, còn trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bình luận tích cực được để lại để ủng hộ đại diện Việt Nam.

Đăng Khôi được giám khảo và thí sinh đánh giá là đối thủ mạnh. Ảnh: NVCC

Dù đi đâu vẫn hướng về Việt Nam

Nhìn lại chặng đường từ tập đầu tiên, Đăng Khôi cho biết anh đã phải nỗ lực vượt bậc để chuẩn bị các phần trình diễn với đủ chủ đề và kỹ năng khác nhau trong thời gian ngắn. Là người cầu toàn, ở mỗi sân khấu anh đều muốn kể một câu chuyện bằng âm nhạc, từ ý tưởng bài hát, hòa âm phối khí, chất liệu âm nhạc cho đến ý tưởng sân khấu và thời trang.

“Tôi cũng không thể ngờ rằng trong ngần ấy thời gian mà tôi còn có thể hát tiếng Trung và các ngôn ngữ khác, và chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều năng lượng đến thế để cống hiến cho khán giả”, anh chia sẻ. Theo nam ca sĩ, điều khiến anh thay đổi nhiều nhất trong hành trình là những người đồng hành đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng cùng gặp nhau vì đam mê. Họ giúp anh hiểu rằng tuổi tác hay những trải nghiệm trong quá khứ không phải là giới hạn.

Visual không tuổi của Đăng Khôi gây chú ý trên sân khấu quốc tế. Ảnh: NVCC

Xuyên suốt cuộc thi, Đăng Khôi liên tục mang đến những sắc màu âm nhạc khác nhau của Việt Nam. Anh mở đầu bằng sáng tác cá nhân “Khi con gọi là ba” cùng những chiếc nón lá trao tặng bạn bè quốc tế, tiếp nối với làn điệu “Trống cơm” và một đoạn quan họ Bắc Ninh. Anh bùng nổ với bản mashup rock “Thiệp hồng sai tên” x “Xem như em chẳng may” kết hợp điệu múa khèn của người Mông, rồi lập kỷ lục 4 nút vàng và điểm số cao nhất chương trình với “Bier Shuang - Thật sảng khoái”, bản hit Trung Quốc được anh tự viết thêm lời Việt.

Sau đó, Đăng Khôi trở lại với chất liệu dân gian Nam Bộ qua mashup “Lý ngựa ô” x “Tùy hứng lý ngựa ô”, rồi lắng đọng với “Cô bé mùa đông” x “Thương thương thương, yêu yêu yêu”, bản tình ca gắn liền với tên tuổi anh suốt 20 năm sự nghiệp, dành tặng bà xã Thủy Anh.

Silk Way Star mùa thứ 2 kéo dài 10 đêm diễn với 12 nghệ sĩ. Ảnh: NVCC

Silk Way Star mùa thứ 2 là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề. Với Đăng Khôi, mỗi sân khấu ở đây là một câu chuyện, một sắc màu, nhưng cùng hướng về một đích đến: dù đi đâu, âm nhạc của anh vẫn luôn tìm về Việt Nam.