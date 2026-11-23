Đêm chung kết Silk Way Star 2026 khép lại bằng một sân khấu mang đậm màu sắc Việt Nam. Đại diện đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi, ca sĩ Đăng Khôi, chọn ca khúc "Một vòng Việt Nam" cho phần trình diễn cuối cùng. Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc anh hát lời xin chào bằng 12 thứ tiếng, tương ứng 12 quốc gia tham gia, như một lời mời bạn bè quốc tế đến thăm Việt Nam.

Đây là sân khấu khép lại hành trình 10 công diễn của Đăng Khôi tại chương trình. Theo ê-kíp, nam ca sĩ đã vươn lên từ vị trí áp chót bảng xếp hạng ở những tập đầu để cán mốc 8 nút vàng Ngôi Sao Tỏa Sáng, và được nhìn nhận là một trong những thí sinh mạnh nhất mùa thi.

Đăng Khôi trình diễn "Một vòng Việt Nam" trong đêm chung kết Silk Way Star 2026. Ảnh: NVCC

Bộ trang phục như tấm bản đồ văn hóa thu nhỏ

Đăng Khôi xem "Một vòng Việt Nam" là món quà dành cho khán giả quốc tế, khán giả trong nước và cho chính anh, đồng thời là lời mời chân thành tới mọi người hãy đến du lịch Việt Nam. Ý tưởng ấy được gửi gắm trọn vẹn vào bộ trang phục của tiết mục: nền vàng chủ đạo điểm những mảng đỏ, thêu nổi các địa danh nối nhau theo hành trình từ Bắc vào Nam.

Phần trên áo là Vịnh Hạ Long, Chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm và Khuê Văn Các, biểu tượng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Phần đai eo đưa người xem đến miền Trung với Chùa Cầu và phố cổ Hội An, Đại Nội Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, cùng Chùa Thiên Mụ. Hành trình tiếp tục tới TP.HCM rồi khép lại ở miền Tây với chợ nổi, sông Mekong và cầu Cần Thơ.

Bộ trang phục nền vàng, thêu nổi các địa danh từ Bắc vào Nam. Ảnh: NVCC

Các địa danh được thêu nổi trên nền vàng, điểm mảng đỏ. Ảnh: NVCC

Sân khấu cũng được dàn dựng theo cùng tinh thần, với tông đỏ chủ đạo và khung vòng tròn nạm đèn ở trung tâm, xung quanh là quạt đỏ, nón lá, hoa sen, thuyền gỗ, đèn lồng và những ô cửa gỗ chạm hoa văn truyền thống. Ở phần cuối tiết mục, màn hình LED hình tròn lần lượt hiện lời chào bằng ngôn ngữ của 12 quốc gia tham gia chương trình.

Màn hình LED hình tròn hiện lời chào bằng ngôn ngữ của 12 quốc gia. Ảnh: NVCC

Khung vòng tròn nạm đèn là điểm nhấn trung tâm sân khấu. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi đã cống hiến hết mình đến kiệt sức"

Nói về cảm xúc trước đêm cuối, Đăng Khôi cho biết anh vừa vui vừa buồn. Vui vì anh và các nghệ sĩ đã đi tới chặng cuối của một hành trình đầy đam mê, "như một giấc mơ", buồn vì tất cả chỉ còn một sân khấu. "Chúng tôi đã cống hiến và sáng tạo hết mình đến kiệt sức để có những tác phẩm thực sự để đời trên Silk Way Star", anh chia sẻ.

Nhìn lại cả chặng đường, nam ca sĩ cho rằng chương trình đã giúp anh hoàn thành ước mơ mang âm nhạc của mình ra thế giới, đến với khán giả Trung Quốc, đồng thời giới thiệu văn hóa, âm nhạc truyền thống và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. "Điều tôi nhận được sau mỗi sân khấu là sự công nhận của giám khảo quốc tế, sự yêu thích của các nghệ sĩ cùng tham dự cũng như khán giả Trung Quốc và quốc tế. Họ hát theo tôi, hòa mình vào âm nhạc của quê hương chúng ta, điều đó làm tôi vô cùng tự hào", anh nói.

Đăng Khôi gọi đây là sân khấu "để đời" khép lại hành trình. Ảnh: NVCC

Kết thúc chương trình, Đăng Khôi tự tay chuẩn bị quà đặc sản Việt Nam kèm thiệp viết tay gửi tới ban giám khảo và các nghệ sĩ. "Chúng tôi đến từ 12 quốc gia khác nhau, trải qua hơn 2 tháng thi đấu cùng nhau và có rất nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn quốc tế. Đó cũng là giá trị mà chương trình mang lại: con đường tơ lụa đã kết nối âm nhạc và văn hóa của tất cả các quốc gia", anh nói.

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam đã theo dõi và ủng hộ suốt hành trình. "Nhờ có sự yêu thương của khán giả mà tôi có động lực vượt qua chính mình. Hành trình này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên".

Khán giả Việt Nam mang cờ đỏ sao vàng cổ vũ nam ca sĩ. Ảnh: NVCC

Đăng Khôi cùng các nghệ sĩ quốc tế sau đêm chung kết. Ảnh: NVCC

Từ cuối bảng đến 8 nút vàng

Silk Way Star mùa thứ 2 do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài qua 10 đêm diễn. Đăng Khôi là gương mặt Việt Nam đầu tiên góp mặt tại chương trình.

Ngay từ tập 1, anh mang đến sáng tác "Khi con gọi là ba" cùng những chiếc nón lá tặng bạn bè quốc tế. Những tập sau, nam ca sĩ liên tục đưa chất liệu Việt lên sân khấu với "Trống cơm", quan họ Bắc Ninh, múa khèn của người Mông, "Lý ngựa ô", "Bèo dạt mây trôi", xen kẽ các tiết mục rock, tình ca, hát tiếng Trung và tiếng Nga.

Ở tập 3, anh lần đầu nhận Sao Vàng từ giám khảo New Zealand. Đến công diễn 4 với "Pơ soảng", Đăng Khôi giành vị trí quán quân đêm thi, lập kỷ lục 4 nút vàng cùng điểm số cao nhất chương trình. Tập 8, anh trở lại nhóm Top 5 với "Lullaby" hát bằng tiếng Nga, và ở tập 9 bất ngờ cùng Cao Hãn Vũ mang đến màn break dance trong "Liên minh mặt trận thất tình".

12 nghệ sĩ từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đêm chung kết. Ảnh: NVCC