Đăng Khôi chào sân Silk Way Star 2026 bằng "Khi con gọi là ba", tự tin hát trước hàng loạt thí sinh quốc tế

Trong tập mở màn "Introduce Voice" của Silk Way Star mùa 2, khi phần lớn thí sinh chọn những bản hit đã làm nên tên tuổi để giới thiệu bản thân, Đăng Khôi đi một hướng khác: anh mang lên sân khấu "Khi con gọi là ba", ca khúc mới nhất do chính mình sáng tác.

Lý giải lựa chọn này, nam ca sĩ cho biết tình yêu gia đình là ngôn ngữ chung mà khán giả ở bất kỳ quốc gia nào cũng hiểu được. Anh chọn một sáng tác của mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế giá trị đã nuôi dưỡng âm nhạc của anh đến hôm nay, đồng thời gửi lời chúc tới các gia đình ở 12 quốc gia có nghệ sĩ tham dự. Với một người đang làm cha của ba cậu con trai, tiếng gọi "ba" cũng là thanh âm riêng tư nhất mà anh có thể mang ra sân khấu quốc tế.

Phần dàn dựng được giữ ở mức tối giản: một chiếc đèn bàn, một góc phòng khách mang hơi hướng hoài niệm, đặt Đăng Khôi vào giữa khung cảnh như chính nhà mình. Trang phục biểu diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh cò, biểu tượng người cha Việt Nam tảo tần.

Phần vai áo được xử lý draping mềm rủ như đôi cánh dang rộng phía sau con, còn chiếc khăn thắt ngang eo gợi hình ảnh "thắt lưng buộc bụng". Đây cũng là điểm nhấn văn hóa Việt mà anh chủ động đưa ra quốc tế.

Điều ít người biết là toàn bộ 10 tiết mục cho cả mùa thi được anh chuẩn bị trong vỏn vẹn 7 ngày trước khi lên đường sang Trung Quốc. Chọn bài, sản xuất, tập luyện, may đo trang phục, chuẩn bị quà lưu niệm, hậu cần và học thêm ngoại ngữ đều diễn ra song song, gần như không có thời gian thử nghiệm lại. So với nhiều đối thủ đã sang Trung Quốc từ sớm, anh bước vào cuộc thi với khoảng cách rõ rệt về thời gian chuẩn bị.

Silk Way Star mùa 2 là dự án hợp tác truyền hình giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tập đoàn Phát thanh Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan, được xác lập trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á 2025. Mùa này quy tụ 12 giọng ca từ Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Kyrgyzstan và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo chủ đề. Trong dàn thí sinh có Curley G của Trung Quốc, gương mặt bước ra từ Sing! China và từng đứng đầu Produce Camp 2020, cùng Bogdan Shuvalov, quán quân The Voice Nga mùa 12. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tại cuộc thi.