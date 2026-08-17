Đang hot mỹ nhân có gương mặt mà mọi trai tồi đều không dám lại gần: Đẹp xuất thần vừa ngắm vừa rén

Tạo hình mới nhất của Cúc Tịnh Y trong phim Thế Giới Vạn Hoa đang viral cực mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, từ Xiaohongshu cho đến Douyin. Trên Douyin, không ít video thu về hàng trăm nghìn lượt thả tim. Tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng chia sẻ lại loạt khoảnh khắc này trên TikTok và Facebook, dành cho cô những lời khen có cánh về nhan sắc lẫn khí chất.

Nhan sắc và khí chất bén ngót của Cúc Tịnh Y đang giúp cô viral trên mạng xã hội.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Cúc Tịnh Y xuất hiện với tạo hình tiểu thư hiện đại sang chảnh. Nữ diễn viên diện một chiếc váy đen ôm gọn vóc dáng, kết hợp cùng áo khoác lông dáng lửng màu kem. Hai gam màu đen và kem tương phản tạo nên tổng thể đơn giản nhưng nổi bật, vừa nữ tính vừa mang cảm giác sang chảnh. Mái tóc đen được búi cao hơi rối tự nhiên, kết hợp cùng lối trang điểm nhấn vào đôi mắt lớn, làn da trắng cùng đôi môi đỏ càng làm nổi bật những đường nét đặc trưng của Cúc Tịnh Y.

Khí chất của Cúc Tịnh Y khiến khán giả nhận xét vui rằng đây là visual khiến mọi trai tồi trên đời đều không dám lại gần.

Nếu trang phục và tạo hình mang đến vẻ sang trọng thì biểu cảm và thần thái lại là yếu tố khiến loạt ảnh gây chú ý. Cúc Tịnh Y tạo nên cảm giác vừa kiêu kỳ, vừa mạnh mẽ. Cũng vì khí chất ngút ngàn của mỹ nhân sinh năm 1994 trong tạo hình tiểu thư sang chảnh, cư dân mạng còn nói đùa rằng cô sở hữu gương mặt khiến mọi trai tồi trên đời đều không dám lại gần, nhìn thì rất mê nhưng vừa ngắm vừa rén.

Cúc Tịnh Y thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau của nhân vật.

Cho những ai chưa biết, Thế Giới Vạn Hoa là dự án phim giả tưởng Trung Quốc do Cúc Tịnh Y đóng chính trong vai nữ chính Tô Lục Hạ, một người thi hành xuất sắc của Hệ thống Vạn Hoa. Sau khi mất đi một phần ký ức, cô liên tục xuyên qua những thế giới khác nhau, thực hiện nhiệm vụ thay đổi kết cục của các nữ phụ và trừng phạt những kẻ xấu.

Thuộc thể loại vô hạn lưu kết hợp xuyên không, Thế Giới Vạn Hoa đem đến hàng loạt thế giới và bối cảnh riêng biệt. Khán giả có thể được chứng kiến Tô Lục Hạ xuất hiện từ thời dân quốc, xã hội hiện đại cho đến tiên hiệp, tu chân hay thế giới tương lai. Điều này đồng nghĩa Cúc Tịnh Y cũng có cơ hội liên tục thay đổi phong cách, trang phục và hình tượng trong cùng một tác phẩm. Dẫu trải qua nhiều thế giới với những câu chuyện độc lập, bộ phim vẫn sở hữu một mạch nội dung chính xuyên suốt, đó là hành trình Tô Lục Hạ tìm lại phần ký ức đã mất của mình.

nguồn và ảnh: Weibo