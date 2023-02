Đang hoãn án tù vì nuôi con nhỏ, vẫn điều hành đường dây buôn ma túy "khủng"

Ngày 25-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hà Trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an một số huyện, thị xã, TP, huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đấu tranh, triệt xóa 20 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 18 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Thị An, 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị An (tức An "Hiển"; SN 1989, ngụ thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) cầm đầu.

Mặc dù năm 2021 và 2022 nhiều người thân trong gia đình của Nguyện Thị An như: Bố đẻ, chồng cũ, em gái, em trai, chị họ… đã bị bắt và đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; bản thân An cũng đang hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng người phụ nữ này vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Đức (tức Đức "Thu"; SN 1983, ngụ thị trấn Hà Trung) đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện.

Để đấu tranh triệt xóa được các điểm ma túy phức tạp này, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, TP liên quan huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh triệt xóa.

Mặc dù Nguyễn Thị An đang bị hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ"

Sau hơn 2 tháng tập trung quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đúng 5 giờ sáng ngày 23-2, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân bắt, khám xét 20 điểm mua bán ma túy.

Trong đó, huyện Hà Trung 10 điểm, huyện Hậu Lộc 4 điểm, thị xã Bỉm Sơn và TP Thanh Hóa mỗi địa bàn 2 điểm, Nga Sơn và Hoằng Hóa mỗi huyện 1 điểm, bắt giữ 18 đối tượng; thu giữ hơn 100 gram heroin, hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Riêng tại nhà đối tượng Nguyễn Minh Đức - 1 trong 2 đối tượng cầm đầu, chủ chốt đường dây ma túy này - lực lượng công an đã thu 5 gói chứa heroin; hơn 200 viên hồng phiến và 58,3 triệu đồng tiền mặt.

Số ma túy được lực lượng công an bắt giữ

Hiện, Công an huyện Hà Trung và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.