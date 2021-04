Đang được tại ngoại nuôi con nhỏ, vẫn tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8-4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã bắt quả tang đối tượng Hà Lê Trúc Khanh (32 tuổi, ngụ đường Quang Trung, TT Trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hà Lê Trúc Khanh tiếp tục tàng trữ ma túy khi đang được tại ngoại nuôi con nhỏ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (8-4), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 3 tiến hành kiểm tra một căn nhà tại đường Tô Hiến Thành, phường 3, TP Đà Lạt thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hà Lê Trúc Khanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra tang vật thu giữ gồm: 47 viên nén cùng 4 mảnh màu cam hình cú mèo, và 32 viên nén hình tròn màu đỏ, 4 viên nén hình tròn màu xanh được xác định là ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Khanh khai nhận toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy dạng thuốc lắc, số ma túy trên do Khanh nhận của một thanh niên, sau đó cất giấu trong nhà từ nhiều ngày trước.

Số lượng ma túy bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Căn nhà này do Lê Hoàng Anh (28 tuổi) thuê lại nguyên căn để ở, Anh cũng là đối tượng thường xuyên sử dụng chất ma túy đá.

Trước đó, bản thân Hà Lê Trúc Khanh đang bị Cơ quan Cảnh Sát điều tra, Công an TP Đà Lạt khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú với lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.