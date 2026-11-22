Trong lúc dọn cỏ tại một vườn cây ăn quả, người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bất ngờ phát hiện một vật thể màu đen đang ngọ nguậy trong bụi rậm. Trước kích thước bất thường của sinh vật này, ông hoảng sợ bỏ chạy và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.



Sự việc xảy ra tại huyện Xunwu, thành phố Ganzhou, tỉnh Giang Tây. Theo lời kể, khi đang phát quang cỏ dại trong vườn, người đàn ông nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một bụi cây. Nghĩ rằng đó có thể là động vật nhỏ, ông tiến lại gần kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến ông vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một sinh vật màu đen có kích thước lớn đang liên tục chuyển động.

Nhận thấy tình huống có thể nguy hiểm, người đàn ông lập tức rời khỏi hiện trường và gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương được điều động đến hỗ trợ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sinh vật khiến người đàn ông hoảng sợ là một con trăn lớn, dài khoảng 2,5 mét và nặng 26 kg. Con vật đang ẩn nấp trong lớp cỏ rậm. Các nhân viên cứu hộ đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế, sau đó đưa trăn vào túi an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đáng chú ý trước đó một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại thành phố Dương Xuân, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 20/3/2026. Khi cùng người thân lên đồi dọn dẹp mộ phần, một người đàn ông phát hiện vật thể màu đen ngọ nguậy dưới lớp cỏ. Nhận ra đó là một con trăn, ông lập tức báo cảnh sát để được hỗ trợ.

Trăn là loài bò sát không có nọc độc, thuộc nhóm rắn lớn, thường sinh sống tại các khu rừng, đồng cỏ, vùng đầm lầy hoặc những nơi có nhiều cây cối rậm rạp. Chúng có khả năng ngụy trang tốt, thường ẩn mình trong bụi cỏ, hang hốc hoặc dưới các tán cây để săn mồi và tránh sự chú ý. Thức ăn chủ yếu của trăn là các loài động vật nhỏ như chuột, chim và đôi khi cả những con mồi có kích thước lớn hơn.

Dù không có nọc độc, trăn vẫn có thể gây nguy hiểm cho con người do sở hữu cơ thể khỏe mạnh, hàm răng sắc và khả năng siết chặt con mồi. Khi vô tình bắt gặp trăn trong tự nhiên, người dân không nên chủ động tiếp cận, bắt giữ hay kích động chúng mà cần giữ khoảng cách an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý.