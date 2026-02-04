Hôm qua (3/2), mạng xã hội lan truyền bài đăng thông báo tìm chủ nhân túi đựng nhiều vàng từ tài khoản Facebook Nguyễn Kiều Vân. Theo nội dung bài đăng, người này cho hay mình có việc đi ngang qua đoạn đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) và vô tình nhặt được 2 phiếu giao dịch 2 cây vàng.

Nội dung bên trong là giấy tờ mua bán vàng của vị khách hàng với một công ty có trụ sở nằm trên đường Trần Nhân Tông. Theo giấy tờ mua bán, vị khách đã nhận được 10 chỉ vàng vào ngày 3/2 với đơn giá 17,35 triệu đồng/chỉ. Tổng hóa đơn là 173,5 triệu đồng. Đi thêm một đoạn nữa, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Kiều Vân lại nhặt được 1 túi đựng nhiều vàng.

Do không biết chủ nhân thực sự của túi vàng là ai nên người này đã đăng thông báo tìm. Bài viết nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng" trên các diễn đàn. Được biết, chủ nhân thực sự của túi vàng này đã liên hệ với người đăng tìm. Sau khi đối chiếu các thông tin một cách cẩn thận, người nhặt đã trao trả lại tài sản cho người làm rơi.

Bài đăng gây chú ý trên MXH. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin trên báo Dân Trí, chị Nguyễn Kiều Vân - hiệu trưởng một trường mầm non tư thục, xác nhận mình là người nhặt và đăng thông báo tìm chủ nhân túi đựng vàng rơi trên đường. Chị Vân cho hay ngày 3/2, chị đang đi bộ trên đường tới bệnh viện Mắt Hà Nội có chút việc thì vô tình nhặt được phiếu giao dịch mua bán và túi đựng nhiều vàng.

Sau khi tìm hiểu các thông tin trong tờ giao dịch, chị đã quyết định gọi điện thoại trực tiếp. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc điện thoại thì đầu dây bên kia không bắt máy. Chính vì thế, chị quyết định đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhanh chóng tìm được chủ nhân thực sự của khối tài sản lớn này.

Không lâu sau, một người phụ nữ gọi lại cho chị Vân báo rằng mình là người đã vô tình làm rơi số vàng nên muốn xin lại. Để thuận tiện cho việc gửi trả, chị Vân đứng đúng ở vị trí ban đầu tại đường Trần Nhân Tông, chờ người làm rơi đồ tới nhận.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì một người phụ nữ trẻ xuất hiện gặp chị Vân và nhận mình là người vừa liên hệ qua điện thoại. Người này cho biết sau khi nhận số vàng và giấy tờ tại cửa tiệm liền vội vàng cho vào túi. Trên đường ra chỗ lấy xe, do túi bị thủng nên cả giấy tờ và túi vàng đều vô tình rơi ra ngoài mà chị không hề hay biết.

Sau đó, người này vội vã trở về nhà, không biết rằng món tài sản lớn đã bị rơi ngoài đường. Cho tới khi thấy nhiều cuộc gọi lỡ trong máy và gọi lại, chị mới biết.

Vì muốn biết đích xác đây có phải là chủ nhân thực sự của túi vàng hay không, chị Vân yêu cầu người phụ nữ cung cấp đầy đủ các thông tin để đối chiếu. Thấy thông tin đã trùng khớp, chị đã gửi trả lại số vàng cho người đã mất.

Câu chuyện của chị Vân hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.