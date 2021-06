Đang cho con bú, tôi có nên tiêm vắc-xin Covid-19 không?

Phụ nữ đang cho con bú hoàn toàn có thể tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19.

Theo Hiệp hội sản xuất phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo thì "nên tiêm vắc-xin Covid-19 cho những người đang cho con bú, giống như những người không cho con bú".

WHO cũng đưa ra khuyến cáo về vắc-xin AstraZeneca "có thể tiêm vắc xin cho phụ nữ đang cho con bú nếu họ thuộc nhóm được ưu tiên tiêm chủng. WHO không khuyến nghị ngừng cho con bú sau khi tiêm chủng". Do đó, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để quyết định tiêm hay không tiêm.

Chúc bạn vui khỏe!