Dân văn phòng chọn xe máy điện sao cho đáng tiền?

Thương hiệu xe máy điện Dat Bike mang đến hai lựa chọn cho những nhu cầu khác nhau: Quantum S nổi bật với quãng đường vận hành dài và động cơ mạnh, trong khi ERA chú trọng sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày.

Quantum S: Đi xa hơn, chủ động hơn trong mọi lịch trình

Lịch trình một ngày của dân văn phòng có thể kéo dài từ hành trình đến công ty, gặp gỡ khách hàng, mua sắm đồ đạc đến những cuộc hẹn cá nhân sau giờ làm. Với người thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm hoặc kết hợp công việc nội thành với những chuyến đi ngoại thành, quãng đường vận hành và sức mạnh động cơ là những tiêu chí đáng ưu tiên. Một chiếc xe có phạm vi hoạt động dài giúp người dùng linh hoạt sắp xếp lịch trình trong ngày mà không phải dừng lại để chờ sạc điện.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S sở hữu khối pin dung lượng 6,4kWh, công suất động cơ 7.000 W, tốc độ tối đa tới 100 km/h và quãng đường di chuyển công bố lên tới 285 km mỗi lần sạc. Với nhu cầu đi lại khoảng 30-40 km mỗi ngày, quãng đường này đủ cho khoảng 5-7 ngày sử dụng, tùy điều kiện vận hành thực tế. Xe cũng có thể sạc tại mọi ổ điện 220V, nhờ đó việc sử dụng xe trở nên thuận tiện hơn, người dùng không cần sạc quá thường xuyên và vẫn giữ được nhịp đi lại quen thuộc, tương tự như thói quen đổ xăng.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S,

Bên cạnh quãng đường dài giúp giảm tần suất sạc, Quantum S còn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt nhờ khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h chỉ trong 2,69 giây. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ tiên tiến như giữ ga tự động duy trì tốc độ (cruise control), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (hill assist), chế độ dắt xe, chống trộm hay tìm xe,... giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển hằng ngày, lên dốc hầm hoặc xoay trở và tìm xe trong bãi gửi đông đúc.

Dat Bike Quantum S được trang bị công nghệ hỗ trợ Hill assist tiên tiến như trên ô tô

Với giá bán từ 42,9 triệu đồng, đã bao gồm pin, bộ sạc và thuế GTGT, Quantum S là lựa chọn đáng cân nhắc cho người tìm kiếm một mẫu xe máy điện có quãng đường vận hành dài, động cơ mạnh và nhiều công nghệ hỗ trợ trong tầm giá 40-50 triệu đồng.

ERA: Tối ưu sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày

Nếu Quantum S phù hợp với những lịch trình di chuyển dài, Dat Bike ERA tập trung vào các tiện ích phục vụ nhu cầu thường nhật. Với người dùng thường xuyên kết hợp đi làm, đưa đón con, mua sắm và xử lý công việc cá nhân, không gian chứa đồ, khả năng điều khiển và sự thuận tiện khi sạc là những yếu tố đáng quan tâm.

Xe máy điện Dat Bike ERA

ERA có cốp chứa đồ dung tích 50 lít, đủ không gian để sắp xếp túi xách, balo, tài liệu, áo mưa và các vật dụng cần thiết mà không cần treo lỉnh kỉnh bên ngoài. Thiết kế này giúp người dùng mang theo đồ đạc thuận tiện hơn trong những ngày phải kết hợp nhiều lịch trình. Xe có chiều cao yên 750mm và trọng lượng 112 kg, giúp người dùng dễ dàng chống chân, dắt hay điều khiển xe.

Dat Bike ERA có dung tích cốp lớn hàng đầu thị trường xe máy điện

Về mặt vận hành, ERA duy trì DNA hiệu năng mạnh đặc trưng của Dat Bike với động cơ side motor công suất 5kW, gần như không có tiếng ồn và quãng đường di chuyển lên tới 200km mỗi lần sạc. Xe cũng kế thừa các công nghệ hỗ trợ tiên tiến từ dòng Quantum S, giúp trải nghiệm sử dụng thêm thuận tiện.

Đặc biệt, công nghệ Sạc tích hợp là điểm sáng trên xe máy điện Dat Bike ERA. Thay vì mang theo bộ sạc rời, người dùng có thể lấy dây sạc trong hộc chứa bên phải và cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Nhờ đó, việc nạp năng lượng trở nên tiện lợi và linh hoạt hơn, người dùng có thể sạc xe mọi nơi, mọi lúc từ nhà ở đến nơi làm việc hay thậm chí là quán cà phê ven đường.

Người dùng có thể sạc xe dễ dàng tại mọi ổ điện 220V

Trong trường hợp cần bổ sung năng lượng nhanh, chế độ sạc Boost trên ERA cho phép sạc 15 phút để đi thêm khoảng 30km - quãng đường đủ cho nhu cầu di chuyển thông thường trong đô thị. Nếu cần sạc đầy, xe mất khoảng 3 giờ 30 phút ở chế độ tiêu chuẩn hoặc hơn 2 giờ ở chế độ sạc nhanh. Công nghệ sạc tích hợp do Dat Bike nghiên cứu và phát triển cũng đã được ghi nhận giải thưởng "Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh" tại Better Choice Awards 2026.

Với giá bán từ 29,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và VAT, ERA là lựa chọn phù hợp với người tìm kiếm một mẫu xe máy điện có khả năng vận hành đáp ứng nhu cầu hằng ngày, cốp rộng và giải pháp sạc tiện lợi với mức đầu tư ban đầu dễ tiếp cận hơn.

Chọn xe đáng tiền là chọn đúng nhu cầu

Quantum S và ERA cùng hướng đến việc nâng cao trải nghiệm sử dụng xe máy điện với mức giá tối ưu, nhưng đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Quantum S phù hợp với người thường xuyên đi xa, cần động cơ mạnh và nhiều tính năng hỗ trợ lái. Trong khi đó, ERA hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với cốp rộng, thiết kế dễ điều khiển và công nghệ sạc tích hợp.

Để đánh giá một chiếc xe có đáng tiền hay không, bên cạnh giá mua, người dùng có thể cân nhắc thêm chi phí vận hành và những tiện ích phục vụ nhu cầu thực tế. Quan trọng không chỉ là tiết kiệm chi phí ban đầu, mà còn là lựa chọn được mẫu xe phù hợp với lịch trình hằng ngày và mang lại giá trị tương xứng trong suốt quá trình sử dụng.

Hiện xe máy điện Dat Bike đang triển khai chương trình ưu đãi lên đến 40% khi mua bộ sạc nhanh 1.800W dành cho dòng Quantum S. Cụ thể, khách hàng mua mới Quantum S2/S3 có thể nâng cấp từ bộ sạc 900W lên 1.800W với giá ưu đãi 1.799.000 đồng (giá niêm yết 3.000.000 đồng). Đối với khách hàng mua lẻ bộ sạc nhanh 1.800W, mức giá ưu đãi là 2.999.000 đồng (giá niêm yết 5.000.000 đồng). Chương trình áp dụng tại hệ thống cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc đến hết ngày 25/11/2026 hoặc khi hết số lượng ưu đãi.



