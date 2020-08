Dàn thí sinh 10X thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Già nửa là gương mặt kỳ cựu, khiến hội 9X phải e dè

Sau gần 2 tháng chính thức khởi động, những thí sinh đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã được BTC dần dần hé lộ. Dù chỉ mới ở giai đoạn công bố thí sinh thôi nhưng gương mặt nào cũng đầy triển vọng với ngoại hình xinh đẹp miễn bàn cùng khí chất ngời ngời.

Trong đó, những thí sinh thuộc thế hệ 10x đã đặc biệt gây ấn tượng với khán giả hơn cả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chình và học lực "không phải dạng vừa". Những cô gái này hiện đang được kỳ vọng là sẽ đem đến 1 làn gió mới cho chương trình và là ứng cử viên sáng giá của chiếc vương miện năm nay.



Doãn Hải My

Có thể nói, một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam đang nhiều người "truy lùng" nhất nhì Vbiz chính là Doãn Hải My. Cô nàng sinh năm 2001 này không chỉ sở hữu nét đẹp đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" mà còn có vóc dáng nuột nà, 3 vòng đâu ra đấy. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Doãn Hải My còn có một bảng thành tích cực khủng với 7.0 điểm Ielts, 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Cộng thêm việc từng được nhiều khán giả biết đến với danh xưng "hot girl trà sữa" của trường THPT Marie Curie Hà Nội, Doãn Hải My chính là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu, theo ý kiến của đại đa số.



Ngay khi thông tin của Doãn Hải My được đăng tải trên trang fanpage của Hoa hậu Việt Nam, rất nhiều khán giả đã lập tức cho rằng cô nàng chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của chiếc vương miện năm nay.

Vóc dáng nuột nà, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của cô nàng cũng là một trong những điều khiến khán giả phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Trước đây, Doãn Hải My từng được biết đến với danh xưng "hot girl trà sữa" của Trường Marie Curie.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, đến từ TP.HCM, gây chú ý nhờ khuôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy cuốn hút. Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Nhan sắc đời thường, ít son phấn của thí sinh này cũng khiến dân tình phải trầm trồ. Đồng thời, cô cũng là một khuôn mặt gái xinh khá nổi tiếng ở Sài Thành, Ngọc Thảo sở hữu trang cá nhân với hơn 5 nghìn người theo dõi.

Người đẹp sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

Body của Ngọc Thảo cũng là một trong những điểm cộng giúp cô dễ dàng thu hút người đối diện.

Ngọc Thảo có kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang, thần thái quả không phải dạng vừa.

Với ngoại hình ấn tượng cũng kinh nghiệm sàn diễn, Ngọc Thảo được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Phạm Thị Minh Phương

Phạm Thị Minh Phương sinh năm 2000, đến từ Nghệ An. Cô là sinh viên khoa Thiết kế, sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 82-62-92 và có nhiều kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, biểu diễn trong các show thời trang. Đặc biệt, Minh Phương còn từng là đối thủ của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe Việt Nam 2019, năm đó cô dừng chân ở Top 60 và để lại những ấn tượng nhất định.



Phạm Thị Minh Phương gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, body quyến rũ.

Ở Miss Universe Việt Nam 2019, Minh Phương dừng chân ở Top 60.

Cô là khuôn mặt quen thuộc tại các sàn diễn thời trang.

Nhan sắc mặn mà, ấn tượng của Minh Phương ở tuổi 20.

Phạm Thị Phương Quỳnh

Thí sinh sinh năm 2000, quê gốc ở Đồng Nai này nằm trong nhóm những thí sinh được BTC Hoa Hậu Việt Nam ưu ái đăng tải hình ảnh đầu tiên. Phương Quỳnh gây thương nhớ cho khán giả bởi vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc đen dài và làn da trắng sứ. Nhan sắc của cô bạn được đánh giá là ngọt ngào, trong trẻo đúng chuẩn nàng thơ. Được biết 10X hiện đang theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường đại học Tài chính - Marketing TP.HCM.

Phạm Thị Phương Quỳnh với nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.

Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, Phương Quỳnh sở hữu body cực kỳ nóng bỏng mà bất kỳ thí sinh nào cũng cần phải dè chừng.

Một vài hình ảnh đời thường của Phương Quỳnh.

Nguyễn Thị Bích Thùy

Ngay từ khi những hình ảnh của cô nàng được đăng tải trên fanpage Hoa hậu Việt Nam, Bích Thùy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Không chỉ vậy, cô nàng còn từng được kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss World Vietnam 2019. Tuy nhiên, lại gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 10 chung kết. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2000 còn thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ dưới vai trò người mẫu. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Bích Thuỳ hiện đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Việt Nam.

Bích Thùy sở hữu nhan sắc cực kỳ quyến rũ.

Đôi chân thon dài của cô nàng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tại cuộc thi Miss World Việt Nam, Bích Thùy từng lọt top 10 chung cuộc - top 5 Người đẹp nhân ái và đạt giải Người đẹp áo dài.

Người đẹp cũng là gương mặt khá quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.