Dàn sao Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ bị phong sát

Lên sóng năm 2016, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên nhanh chóng trở thành hiện tượng của màn ảnh Hoa ngữ. Với tổng lượt xem lên tới 28 tỷ, tác phẩm lập kỷ lục khó bị phá vỡ ở dòng phim hiện đại và trở thành ký ức của một thế hệ khán giả. Giờ đã 10 năm trôi qua, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên trong phim thay đổi ra sao?

Dương Dương vai Tiêu Nại

Tiêu Nại là vai diễn đưa Dương Dương trở thành hình mẫu nam thần trong lòng khán giả. Mặc dù diễn xuất khi ấy chưa tốt như kỳ vọng, nhưng ngoại hình của Dương Dương lại hoàn toàn phù hợp với hình dung về Tiêu Nại trong nguyên tác. Gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng khí chất lạnh lùng khiến anh được ví như "xé sách bước ra". Thậm chí sức hút của nhân vật lớn đến mức từng tạo thành làn sóng "đi học IT để gặp Tiêu Nại".

Sau thành công của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương được xếp vào tứ đại lưu lượng đời đầu bên cạnh Lý Dịch Phong, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Diễn xuất của nam diễn viên vẫn thường gây tranh cãi, nhưng độ hot của anh chưa từng biến mất. Thành tích phim tương đối ổn, ngoại hình nổi bật và đời tư không có scandal giúp Dương Dương vẫn được các nhà làm phim săn đón.

Trịnh Sảng vai Bối Vy Vy

Bối Vy Vy cũng là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp Trịnh Sảng. Tuy nhiên, khán giả cho rằng diễn xuất của cô còn hạn chế và hình tượng trên màn ảnh chưa giống Bối Vy Vy trong truyện. Dù vậy, chemistry giữa Trịnh Sảng và Dương Dương lại trở thành một trong những điểm giúp bộ phim giữ được sức hút. Những màn tương tác ngọt ngào của Tiêu Nại và Bối Vy Vy khiến họ trở thành một trong những couple màn ảnh được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau bộ phim, Trịnh Sảng bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành một trong những sao nữ có mức thù lao cao nhất Cbiz. Nhưng vào năm 2021, sự nghiệp của cô hoàn toàn đảo chiều sau bê bối liên quan đến việc thuê người mang thai hộ và sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế. Trịnh Sảng bị phong sát và rời khỏi showbiz, cô hiện đang ở Mỹ để chăm sóc cho 2 con.

Mao Hiểu Đồng vai Nhị Hỷ

Chỉ là nữ phụ nhưng Nhị Hỷ lại được yêu thích không kém gì cặp đôi chính. Mao Hiểu Đồng mang đến hình ảnh một cô bạn thân đáng yêu, hoạt bát và có phần tưng tửng, tạo thêm màu sắc cho câu chuyện. Diễn xuất tự nhiên của nữ diễn viên còn được đánh giá là nổi bật hơn Trịnh Sảng.

Sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Mao Hiểu Đồng tiếp tục hoạt động chăm chỉ nhưng sự nghiệp lận đận vì không có vai nào nổi bật, đời tư cũng khiến người ta phải thở dài. Mao Hiểu Đồng từng bị bố bỏ rơi, và khi cô đã nổi tiếng, ông lại xuất hiện chỉ trích con gái bất hiếu và yêu cầu cô phụng dưỡng. Chuyện tình cảm của Mao Hiểu Đồng cũng không suôn sẻ khi còn từng bị bạn trai cũ Trần Tường phản bội.

Bạch Vũ vai Tào Quang

Bạch Vũ là trường hợp khá đặc biệt khi anh đảm nhận vai Tào Quang trong cả 2 phiên bản điện ảnh và truyền hình của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Chỉ có điều, vai diễn này chưa đủ sức giúp Bạch Vũ tạo bước đột phá ngay lập tức. Phải đến Trấn Hồn, sự nghiệp của Bạch Vũ mới thực sự có cú bật đáng kể.

Ngôi sao 9x không lựa chọn con đường trở thành ngôi sao thần tượng như Dương Dương mà tập trung nhiều hơn vào phim chính kịch và những nhân vật có độ khó cao. Sau Trấn Hồn, Bạch Vũ không còn tạo ra một hiện tượng lớn tương tự, nhưng lại xây dựng được hình ảnh diễn viên thực lực. So với thời điểm đóng Tào Quang, vị trí của Bạch Vũ trong showbiz Hoa ngữ hiện nay cũng đã khác đáng kể.

Trương Bân Bân vai KO

KO là nhân vật xuất hiện khá muộn trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên nhưng vẫn nhanh chóng được khán giả chú ý. Trương Bân Bân sở hữu ngoại hình nổi bật và cách thể hiện nhân vật có phần lạnh lùng, bí ẩn, giúp KO trở thành một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất phim.

Không lâu sau đó, Trương Bân Bân tiếp tục góp mặt trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Có đến 2 bộ phim đình đám liên tiếp trở thành bệ phóng giúp tên tuổi Trương Bân Bân được biết đến rộng rãi, đồng thời khiến anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ mới. Đáng tiếc là những năm sau đó, sự nghiệp của Trương Bân Bân dần chững lại, hàng loạt vai nam chính chưa tạo được hiệu ứng đủ lớn để đưa anh trở lại thời kỳ bùng nổ.