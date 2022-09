Dàn sao Hẹn hò chốn công sở ra sao sau nửa năm?

Nếu phải chọn ra đâu là thành công bất ngờ nhất trong làng phim Hàn nửa đầu năm 2022, đó chắc chắn là Hẹn hò chốn công sở. Sở hữu motip "cũ mèm" và dàn diễn viên không mấy tên tuổi, thế nhưng bộ phim lại tạo ra một cơn sốt chẳng hề nhỏ.

Nhờ Hẹn hò chốn công sở, bộ tứ Ahn Hyo Seop - Kim Se Jeong - Kim Min Kyu - Seol In Ah đã có một cú hích trong sự nghiệp, qua đó giúp họ tới gần hơn với khán giả. Nửa năm kể từ khi phim kết thúc, họ đã và đang làm gì để tận dụng cú hích này?

Kim Se Jeong gây thất vọng với Webtoon đời tôi

Sau Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong đã có một màn tái xuất không như ý.

Sau Hẹn hò chốn công sở, nữ chính Kim Se Jeong là người đầu tiên tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Webtoon đời tôi (Today's Webtoon). Được kỳ vọng sẽ tiếp đà thăng hoa, thế nhưng mỹ nhân 26 tuổi lại có cho mình một quả bom xịt.

Nhân vật chính trong Webtoon đời tôi là On Ma Eum (Kim Se Jeong), một nhân viên làm việc ở ban biên tập webtoon. Thông qua On Ma Eum, khán giả thấy được nỗi khó khăn của các tác giả cũng như đội ngũ biên tập để cho ra đời những bộ truyện chất lượng. Đối diện với nhiều thử thách, suy nghĩ và cảm xúc của On Ma Eum cũng dần trưởng thành hơn.

Webtoon đời tôi của Kim Se Jeong là một quả bom xịt với rating ảm đạm.

Thực tế, nguyên tác của Webtoon đời tôi - Jūhan Shuttai! là một bộ truyện nổi tiếng. Thế nhưng khi được chuyển thể, những gì bộ phim đem đến lại không tạo ra đủ sự tò mò để khán giả kiên nhẫn theo dõi các tập tiếp theo.

Dù sở hữu khởi đầu khá hứa hẹn với rating 4.1%, thế nhưng càng về sau, Webtoon đời tôi càng tỏ ra hụt hơi. Đáng chú ý, rating tập cuối của phim chỉ đạt 1.6% mà thôi.

Sau Hẹn hò chốn công sở, Ahn Hyo Seop tất bật chuẩn bị cho 2 dự án mới đầy hứa hẹn

Có thể nói, nguyên nhân chính khiến Kim Se Jeong có màn comeback thất bại là do khâu chọn kịch bản. Trái ngược với "nàng bạch tuộc", "chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop lại tham gia những dự án phim hứa hẹn hơn nhiều - Muốn gặp anh bản Hàn và Người thầy y đức 3.

Không chỉ sở hữu nội dung đầy hứa hẹn, Muốn gặp anh bản Hàn còn có cặp nam - nữ chính thuộc diện "nhan sắc cực phẩm".



Muốn gặp anh là tác phẩm đã tạo được tiếng vang tại Đài Loan (Trung Quốc). Tất nhiên điều này sẽ gây ra áp lực lớn cho bản chuyển thể. Thế nhưng song song với đó, nó đồng thời tạo ra sự chú ý đối với công chúng. Ngoài ra, cần phải nhắc thêm rằng nữ chính đóng cặp cùng Ahn Hyo Seop - Jeon Yeo Bin cũng là mỹ nhân có tiếng. Nếu cả hai tạo ra phản ứng hóa học tốt, tác phẩm này hoàn toàn có thể trở thành một "cú nổ".

Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung sẽ tái hợp trong Người thầy y đức 3.

Tương tự, Người thầy y đức 3 cũng có sẵn bàn đạp là thành công từ 2 phần trước. Ở phần 2, cặp đôi Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp. Vì thế, việc cả hai tiếp tục góp mặt trong phần tiếp theo chắc chắn sẽ khiến rất nhiều khán giả cảm thấy phấn khích, mong chờ.

Kim Min Kyu có vai chính trong một tác phẩm lãng mạn - kỳ ảo

Trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu chỉ đảm nhận vai nam thứ. Thế nhưng ở dự án phim tiếp theo mang tên Linh mục vĩ đại Rembrary (The High Priest Rembrary), anh sẽ được đôn lên vị trí nam chính.

Kim Min Kyu sẽ hóa thân thành một linh mục vĩ đại đến từ thế giới khác trong dự án phim mới của mình.

Nội dung phim kể về linh mục Rembrary, người đã nhập vào cơ thể của thần tượng Kpop vô danh Woo Yeon Woo sau trận chiến với quỷ vương. Vì là người đến từ một thế giới khác, thế nên anh không biết phải hòa nhập với cuộc sống mới thế nào, từ đó gây ra vô số tình huống dở khóc, dở cười.

"Tình mới" của Kim Min Kyu là Go Bo Gyeol. Cô vào vai người quản lý xinh đẹp, tháo vát của Woo Yeon Woo. Dù đã 34 tuổi thế nhưng Go Bo Gyeol sở hữu gương mặt trẻ trung đến bất ngờ, thậm chí khiến cho nhiều người lầm tưởng cô là một tân binh.

"Tình mới" của Kim Min Kyu sở hữu nhan sắc trong trẻo, đáng yêu.

Cả Kim Min Kyu lẫn Go Bo Gyeol đều không phải là những cái tên thực sự nổi bật trên màn ảnh Hàn ngữ. Thế nhưng nếu Linh mục vĩ đại Rembrary tạo được thành công lớn, vị thế của cả hai sẽ đổi khác hoàn toàn.

Seol In Ah đi một "nước cờ an toàn" nhưng đáng chờ đợi với Oasis

Sau Hẹn hò chốn công sở, Seol In Ah quyết định có cho mình một nước cờ an toàn khi góp mặt trong Oasis - một bộ phim thuộc thể loại "thanh xuân lãng mạn". Oasis mang tới câu chuyện tình yêu và thù hận của cô con gái chủ rạp hát với một chàng trai nghèo.

Seol In Ah sẽ hợp tác với Jang Dong Yoon (ngoài cùng) và Chu Young Woo (giữa) trong Oasis.

Thực tế, đây là một motip phim không hề mới, thế nhưng việc lấy bối cảnh trong những năm 1980 - 1990 khi Hàn Quốc đầy biến động sẽ giúp Oasis có thể lồng ghép câu chuyện tình yêu vào những sự kiện mang tính thời đại. Đây là màu sắc đang khá thiếu trong làng phim Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại, vì thế nó hứa hẹn sẽ mang tới một làn gió mới cho khán giả.

Được biết, 2 nam chính đóng cặp với Seol In Ah trong Oasis là Jang Dong Yoon - người từng góp mặt trong một số bộ phim khá nổi tiếng như School 2017 hay Chuyện tình chàng Nokdu và tân binh Choo Young Woo.