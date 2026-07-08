Đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce đã kết thúc cách đây 4 ngày song những chủ đề liên quan tới hôn lễ này vẫn chiếm sóng và tạo ra làn sóng thảo luận lớn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mới đây nhất trong sáng 8/7, tờ Pagesix gây xôn xao khi công bố danh sách dàn sao đình đám, quyền lực quyết không dự ngày trọng đại của Taylor Swift dù đã nhận được thiệp mời cưới từ cô dâu chú rể.

Đầu tiên, nhạc sĩ kiêm ca sĩ huyền thoại James Taylor cho biết ông cùng bà xã được mời dự hôn lễ của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục cao 1m96 song đã không thể tham dự như dự định vì lịch trình bận rộn. Theo lời James Taylor, ông bận tham gia biểu diễn ở festival âm nhạc Tanglewood mừng ngày Quốc khánh Mỹ đúng vào thời điểm hôn lễ của Taylor Swift diễn ra. Đồng thời, nam danh ca sinh năm 1948 cũng không quên gửi lời chúc phúc tới Taylor Swift và ông xã cầu thủ: “Tôi chúc 2 người họ sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc và ‘thuận buồm xuôi gió’ trong mọi chuyện”.

James Taylor không thể dự hôn lễ Taylor Swift do vướng lịch trình biểu diễn. Ảnh: Pagesix

Nhân vật thứ 2 trong danh sách ngôi sao không dự hôn lễ Taylor Swift dù có nhận được thiệp mời cưới là Ryan Seacrest - người dẫn chương trình của American Idol. Ryan Seacrest cho biết thêm, thực ra anh vốn đã xác nhận tham dự đám cưới Taylor, thế nhưng cuối cùng lại phải hủy kế hoạch ban đầu vì lịch trình công việc bất ngờ: “Tôi đã xác nhận tham dự ngày vui của cặp đôi, nhưng sau đó Disney lại thuê tôi về dẫn chương trình đặc biệt nhân dịp ngày Quốc khánh. Vì vậy, tôi buộc phải hủy bỏ kế hoạch dự hôn lễ Taylor”

Ryan Seacrest thừa nhận anh đã khá giằng xé nội tâm, đấu tranh tư tưởng khi phải lựa chọn giữa việc tham dự ngày vui của Taylor và làm MC cho chương trình đặc biệt: “Tin tôi đi, tôi đã cân nhắc từng phút 1. Tôi không thể làm cả 2 việc cùng lúc mà”.

Ryan Seacrest có lịch trình bất ngờ ngay trước thềm hôn lễ thế kỷ nên buộc phải hủy kế hoạch dự đám cưới. Ảnh: Pagesix

Bên cạnh đó, tình cũ Taylor Swift - Harry Styles (One Direction) cũng không thể tới chúc phúc cho nữ ca sĩ đình đám trong ngày vui do đang bận thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu. Ngoài ra, vận động viên quần vợt Serena Williams không thể xuất hiện trong đám cưới do vướng lịch thi đấu đôi tại Wimbledon cùng chị gái Venus Williams. Được biết, Serena cũng đã phải rút lui khỏi giải vì chấn thương.

Robert Pattinson là sao hạng A cuối cùng xuất hiện trong danh sách do tờ Pagesix công bố. Theo nguồn tin, nam tài tử hiện đang bận quay phim Batman nên cũng không thể tới chung vui trong hôn lễ Taylor và vận động viên bóng bầu dục.

Harry Styles không thể dự đám cưới do đang bận lưu diễn. Ảnh: Pagesix

Trong khi đó, Robert Pattinson vướng lịch ghi hình cho phim Batman nên đành lỡ hẹn với hôn lễ thế kỷ của giọng ca You Belong With Me. Ảnh: Pagesix

Được biết, đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce vào cuối tuần qua quy tụ toàn những gương mặt đình đám như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ khách mời đều không ai dám tự ý đăng ảnh cô dâu - chú rể hay bên trong sự kiện lên mạng xã hội do đã ký ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với Taylor Swift.

Theo lời kể của 1 số khách mời, cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift - Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò “Man of Honor” (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí “Best Man” (người đàn ông thân thiết với chú rể). Danh hài Adam Sandler được mời làm người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi.

Tờ Daily Mail cho biết khu vực diễn ra nghi thức trao lời thề nguyện của Taylor Swift và Travis Kelce gây choáng váng về độ hoành tráng và công phu. Thay vì sân khấu truyền thống, lễ đường nơi Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyện được thiết kế như 1 khu vườn thần tiên với những hàng cây xanh, tấm rèm màu ngọc lục bảo cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. Sau khi nghi lễ kết thúc, 1.000 khách mời không đi theo lối thông thường mà được dẫn qua hệ thống “cánh cửa bí mật” phía sau lễ đường để bước vào khu vực tiệc cưới. 1 vị khách tiết lộ với truyền thông rằng mọi người đã cùng nhau tiến vào căn phòng lễ hội phía sau những cánh cửa ma thuật để tiếp tục buổi tiệc kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc.

Hình ảnh được cho là cô dâu Taylor Swift trong hôn lễ của mình. Ảnh: X