Dàn sao Cbiz bị bóc phốt thái độ: Người bị chỉ trích công khai, kẻ mang hơn 30 vệ sĩ dù chẳng có mấy fan

Trong showbiz, việc có danh tiếng đôi khi khiến một số nghệ sĩ bị cho là ngày càng thiếu khiêm tốn, thậm chí có thái độ thiếu tôn trọng những người làm việc cùng. Từ việc bị tố có thái độ thiếu hợp tác, tỏ thái độ lạnh lùng trước ống kính đến những hành động gây tranh cãi trên phim trường, 5 sao Hoa ngữ dưới đây từng vướng ồn ào liên quan đến cách ứng xử. Dù mức độ và hoàn cảnh mỗi vụ việc khác nhau, nhưng những tranh luận này đều khiến hình ảnh của họ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Dương Mịch

Dương Mịch vốn được biết đến là nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và khả năng xử lý tình huống khéo léo. Tuy nhiên, cô cũng từng vướng tranh cãi về thái độ làm việc, trong đó có sự việc liên quan đến buổi quảng bá Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vào năm 2017.

Được biết, Dương Mịch tỏ ra không hài lòng khi nhân viên cầm điện thoại livestream và đề nghị cô tương tác với khán giả. Nữ diễn viên đã đáp lại với thái độ thiếu thiện chí, sau đó nhiều lần đưa tay tác động vào chiếc điện thoại đang ghi hình. Ngoài vụ việc này, Dương Mịch cũng từng bị nhận xét là lạnh nhạt, thiếu tập trung trong một số buổi giao lưu khiến cô vấp phải những ý kiến trái chiều.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn từng vụt sáng nhờ Diên Hi Công Lược, từ một gương mặt chưa quá nổi bật trở thành diễn viên được săn đón. Nhưng chỉ vài tháng sau khi nổi tiếng, cô đã vướng một vụ việc gây chú ý liên quan đến ê-kíp chương trình của CCTV. Tháng 8/2018, chương trình cho biết phía Ngô Cẩn Ngôn đã thay đổi địa điểm phỏng vấn vào phút chót, khiến nhân viên phải di chuyển thiết bị và chuẩn bị lại từ đầu.

Sự việc khiến CCTV công khai phê bình đội ngũ của Ngô Cẩn Ngôn vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng nhân viên. Không bao lâu sau, cô lại tiếp tục khiến công chúng ngán ngẩm khi xuất hiện với gần 20 vệ sĩ nhưng chẳng thấy bóng dáng người hâm mộ nào.

Châu Dã

Châu Dã từng gây tranh cãi sau khi tham dự một sự kiện. Trong video do kênh điện ảnh của CCTV đăng tải, người đẹp 9x tỏ thái độ lạnh nhạt và phớt lờ dù nhân viên hậu trường có chào hỏi. Trước những lời chỉ trích, người hâm mộ giải thích rằng Châu Dã có thể đã nhầm nhân viên với fan quá khích. Đáng tiếc, lời giải thích này không thuyết phục được cộng đồng mạng.

Ngoài ồn ào tại sự kiện, Châu Dã còn bị bàn luận về tác phong làm việc khi tham gia Cẩm Nguyệt Như Ca. Fan của bạn diễn Thừa Lỗi từng đưa ra cáo buộc cô sử dụng tới 5 diễn viên đóng thế trong quá trình quay phim. Vụ việc khiến Châu Dã bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao và hành xử thiếu chuyên nghiệp dù không phải minh tinh lớn.

Hình Chiêu Lâm

Hình Chiêu Lâm được khán giả biết đến qua Song Thế Sủng Phi, bộ phim giúp anh tạo được tiếng vang sau nhiều năm mờ nhạt. Dù vậy, nam diễn viên cũng từng trở thành đề tài chế giễu vì chưa thành sao hạng A nhưng đã phô trương và làm màu. Trong một sự kiện, Hình Chiêu Lâm xuất hiện cùng đội ngũ vệ sĩ đông đảo lên tới 30 người. Không chỉ vậy, nhóm vệ sĩ còn làm lố đến mức nắm tay nhau tạo thành vòng vây xung quanh anh khi di chuyển.

Đáng chú ý hơn khi lượng fan đứng xem tại địa điểm tổ chức lại khá ít ỏi, người qua đường cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của Hình Chiêu Lâm. Cuối cùng, chính đội hình này lại khiến sao nam Sở Kiều Truyện bị chỉ trích vì gây náo loạn tại nơi công cộng.

Chu Chính Đình

Chu Chính Đình bước chân vào làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Và trong quá trình tham gia phim ảnh, anh từng vướng tranh cãi về thái độ làm việc. Khi quay bộ phim Tô Ký, đạo diễn đã công khai phàn nàn về việc Chu Chính Đình thường xuyên đến muộn. Có thời điểm ngôi sao trẻ đi trễ hơn 20 lần trong 1 tháng, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Ngoài ra, Chu Chính Đình còn bị nhắc lại sự việc ném micro và tuyên bố dừng ghi hình khi tham gia một chương trình giải trí do không hài lòng với kết quả chấm điểm. Những câu chuyện này khiến anh bị chỉ trích về thái độ hợp tác và tính chuyên nghiệp.