Đàn ông Trung Quốc đang làm điều cha họ không bao giờ dám làm - và vợ họ nói gì?

Chen Hualiang, cựu quản lý dự án tại Thượng Hải, từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm hai đứa con - một bé 4 tuổi, một bé 11 tuổi. Hàng ngày anh nấu ăn, đưa đón con, chơi cùng con. Vợ anh - Mao Li - đi làm và viết sách.

"Hồi đầu hôn nhân, tôi tự hỏi anh ấy có thực sự giúp ích gì không" - Mao Li kể. "Anh ấy làm việc nhiều, ít chăm con, ít để ý đến tôi. Nhưng từ khi anh ở nhà, tôi thấy anh cực kỳ hữu ích. Anh chăm con, anh ở đây."

Câu chuyện của Chen và Mao trở thành chất liệu cho cuốn sách bán chạy nhất về "full-time dad" - và sau đó là loạt phim truyền hình 36 tập ăn khách khắp Trung Quốc. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả bộ phim là con số phía sau nó: hơn nửa đàn ông Trung Quốc trong các khảo sát gần đây nói họ muốn ở nhà chăm con nếu điều kiện cho phép.

Truyền thống ngàn năm đang lung lay

Trong nhiều thế kỷ, xã hội Trung Quốc vận hành theo một công thức cứng nhắc: đàn ông kiếm tiền, phụ nữ chăm nhà. Không phải vì ai đặt ra luật - mà vì đó là thứ được truyền từ đời này sang đời khác như lẽ đương nhiên. Người bố Trung Quốc truyền thống hiện diện trong nhà bằng tiền lương, không phải bằng sự có mặt.

Chen thừa nhận điều này khi nhớ về bố mình: "Bố tôi chỉ là bố theo nghĩa truyền thống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông có thể giúp được tôi - ngoài chuyện tiền bạc."

Nhưng thế hệ đàn ông Trung Quốc dưới 35 tuổi đang vẽ lại bức tranh đó. Trên Xiaohongshu - mạng xã hội tương đương Instagram của Trung Quốc - hàng nghìn ông bố trẻ đang công khai chia sẻ cuộc sống ở nhà chăm con: đưa con cắm trại, đạp xe, leo núi, nấu ăn. Không ai xấu hổ. Không ai cảm thấy mình đang "sống bám vợ".

Hoặc ít nhất - họ không nói vậy trên mạng.

Áp lực vô hình vẫn còn đó

Thực tế bên ngoài màn hình không hoàn toàn màu hồng. Xu Xiaolin, 34 tuổi, trở thành bố full-time sau khi công ty phá sản. Khởi đầu không phải từ lựa chọn - mà từ hoàn cảnh. Và áp lực ập đến ngay lập tức.

"Ban đầu bố mẹ và ông bà tôi hay nói: con phải đi làm" - Xu kể. "Hàng xóm lớn tuổi đôi khi bình luận sau lưng. Điều đó làm họ lo lắng, và họ gây áp lực lên tôi."

Những người đi ngang thấy anh một mình dắt con trai 2 tuổi cũng không ít lần trêu chọc. Anh nói: "Nhưng những người dưới 35 tuổi thì không còn nghĩ kiểu đó nữa."

Đây là đường ranh thế hệ đang được vẽ rất rõ tại Trung Quốc. Thế hệ cũ nhìn người bố ở nhà như một thất bại. Thế hệ mới nhìn anh ta như một lựa chọn.

Và vợ của những ông bố đó nói gì?

Đây là phần ít được kể nhất - và cũng là phần thú vị nhất.

Không phải tất cả người vợ đều hạnh phúc ngay từ đầu. Nhiều người thừa nhận ban đầu họ hoài nghi, thậm chí không thoải mái khi chồng ở nhà. Không phải vì họ không muốn được hỗ trợ - mà vì họ chưa bao giờ hình dung ra mô hình đó trong hôn nhân của mình.

Chang Wenhao, content creator và doanh nhân giáo dục tại Zhuhai, điều chỉnh lịch làm việc để dành 80% thời gian cho hai con. Anh đưa con cắm trại, cưỡi ngựa, đạp xe, đi bộ đường dài - những trải nghiệm mà anh tin con không thể học được ở trường.

Vợ anh không xuất hiện nhiều trong những bài đăng đó. Nhưng sự vắng mặt của chị - đang làm việc, đang có sự nghiệp riêng - tự nó đã là một câu trả lời.

Câu hỏi mà cả châu Á đang hỏi

Trung Quốc không đơn độc trong cuộc chuyển dịch này. Tại Hong Kong, nghiên cứu mới nhất tháng 3/2026 ghi nhận xu hướng chồng ở nhà đang nổi lên như biểu hiện của masculinity (nam tính) mới - không còn gắn với kiếm tiền mà gắn với sự hiện diện. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các chính sách nghỉ thai sản cho bố ngày càng được mở rộng - dù văn hóa công sở vẫn đang cố cản lại.

Châu Á đang hỏi một câu hỏi mà thế hệ trước chưa bao giờ dám hỏi thành lời: Nếu vợ có thể đi làm và phát triển sự nghiệp - tại sao chồng không thể ở nhà và nuôi dạy con?

Câu trả lời đang dần hiện ra - không phải từ chính phủ, không phải từ chuyên gia - mà từ hàng triệu ông bố trẻ đang mỗi sáng pha sữa, đưa con đến trường, rồi về nhà nấu bữa tối cho vợ đi làm về.

Bố họ không bao giờ làm vậy. Và họ đã chọn làm khác.