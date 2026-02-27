Trong vài năm gần đây, người ta hay nói Gen Z nam “lạc hướng”: khó kiếm việc, ít gặp bạn, dễ cô lập. Nhưng Vox đặt ra một câu hỏi thú vị: nếu vậy, vì sao có một điều rất “xã hội” mà họ vẫn muốn làm – đó là làm bố?

Bài Vox kể từ một ví dụ rất đời thường: một chàng trai trẻ nói về việc để dành đồ chơi cũ cho con tương lai, muốn chia sẻ phim Transformers , thậm chí đã chọn sẵn tên con. Câu chuyện nghe ngây ngô, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại phản ánh một sự thật: nhiều nam Gen Z thực sự hào hứng với việc có con .

Gần như đàn ông nào cũng mong được làm bố

Vox đưa ra số liệu của Pew Research Center (2023): 57% nam 18–34 tuổi nói họ muốn có con , trong khi nữ cùng nhóm tuổi là 45% . Nghĩa là trong khi xã hội thường nghĩ “phụ nữ mới là người sốt sắng chuyện con cái”, thì dữ liệu lại cho thấy một phần nam giới trẻ đang mong con không kém, thậm chí nhiều hơn.

Chưa hết, một khảo sát tháng 5/2025 của Young Men Research Project (nam 18–29 tuổi) cho thấy 63% nói việc có con là quan trọng . Vox còn nêu phân tách theo chính trị: 76% nam Cộng hòa nói có con quan trọng, và 58% nam Dân chủ cũng nói vậy.

Nghe tới đây, nhiều người sẽ nghĩ: “Ồ, vậy thì tốt mà. Nam giới trẻ muốn làm bố, xã hội sắp ấm áp hơn chăng?” Nhưng Vox không dừng ở một kết luận màu hồng. Bài đưa ra đúng mâu thuẫn khiến phụ nữ “chùn”: muốn có con là một chuyện, muốn cùng nhau nuôi con kiểu công bằng lại là chuyện khác .

Bài Vox nhắc rằng nhiều nghiên cứu/poll cho thấy Gen Z nam vẫn có xu hướng giữ những ý tưởng bảo thủ về vai trò giới. Ví dụ, trong một nghiên cứu đa quốc gia năm 2025, 28% Gen Z nam cho rằng “bố ở nhà chăm con thì kém đàn ông hơn”, cao hơn Millennials và Boomers trong khảo sát được Vox trích.

Đây là điểm làm phụ nữ lo. Vì thực tế, phụ nữ vẫn đang gánh phần lớn công việc chăm con ở nhiều gia đình. Và khi phụ nữ càng tiến gần mức ngang bằng về lương – cơ hội nghề nghiệp, chi phí cơ hội của việc sinh con lại càng lớn với họ. Vox dẫn ý kiến chuyên gia: phụ nữ có nhiều thứ để “mất” hơn nếu họ phải tạm dừng công việc; cộng thêm nỗi sợ rằng bạn đời không chia đều việc nhà, việc chăm con, hoặc thậm chí còn tạo thêm “gánh nặng cảm xúc”.

Tuy vậy, bài cũng ghi nhận có những dấu hiệu tích cực: xu hướng “bố làm cha kiểu tham gia nhiều hơn” đang tăng. Một ví dụ Vox đưa ra là sau đại dịch, sự tham gia chăm con của các ông bố đã tăng và có phần duy trì: các ông bố có con dưới 10 tuổi làm thêm khoảng 1,2 giờ chăm con mỗi tuần so với trước Covid (theo nhóm nghiên cứu của Misty Heggeness được Vox trích).

Một đoạn rất “đời” khác trong Vox là sự lạc quan của nam trẻ. Dù chỉ 45% nam trong khảo sát của Young Men Research Project nói họ thấy “tài chính ổn định”, vẫn có 57% tin rằng họ có thể đủ khả năng nuôi con trong tương lai gần. Nghĩa là họ không hoàn toàn “ảo tưởng” về khó khăn, nhưng vẫn có niềm tin.

Nếu bạn viết blog cho phụ nữ quan tâm bạn đời, bài Vox gợi ra một hướng nội dung cực hợp: câu chuyện không còn là “nam có muốn làm bố không”, mà là làm bố theo cách nào . Gen Z nam có thể muốn có con, nhưng điều quyết định phụ nữ có dám “gật đầu” hay không lại nằm ở những câu hỏi rất cụ thể:

Ai sẽ nghỉ việc khi con ốm?

Ai sẽ làm việc nhà thường ngày?

Ai gánh “mental load” (nhớ lịch tiêm, lịch học, đồ dùng, bỉm sữa)?

Có kế hoạch tài chính và nghỉ phép như thế nào?

Nói cách khác: tình yêu và mong muốn làm cha là chưa đủ. Thế hệ bố mới cần thêm một thứ: cam kết chia việc thật, chứ không chỉ nói hay .