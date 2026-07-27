Dàn nhân vật hoạt hình Conan hoá người thật: Ran Mori đẹp ăn đứt Haibara, nhìn trùm cuối mà ám ảnh cả đời

Mới đây, một đoạn video AI tái hiện dàn nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan dưới phiên bản người thật đã thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH. Những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong truyện tranh và anime nay bỗng "xé sách bước ra đời", với gương mặt, thần thái và cả kiểu tóc được AI phục dựng cực kỳ chân thực. Đặc biệt, màn "hóa người thật" lần này còn khiến netizen tranh cãi vì nhiều nhân vật đẹp vượt mong đợi, trong khi số khác lại khác xa trí tưởng tượng bấy lâu.

Các nhân vật trong Conan do AI tạo ra. (Video: Threads)

1. Yukiko Kudo đúng chuẩn "đệ nhất mỹ nhân" với mái tóc xoăn đặc trưng với hai lọn tóc uốn trước má, tạo nên nét đẹp vừa sang trọng vừa trẻ trung.

Yukiko Kudo. (Ảnh: Threads)

2. Shinichi Kudo không có điểm gì để chê. AI dựng nên một chàng trai với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc nhưng vẫn mang nét thư sinh, là hình mẫu "crush quốc dân" bước ra từ manga.

Shinichi Kudo. (Ảnh: Threads)

3. Haibara Ai xinh đẹp với mái tóc bob ngắn, gương mặt nhỏ và đôi mắt lạnh đặc trưng.

Haibara Ai. (Ảnh: Threads)

4. Ran Mori sở hữu visual cực kỳ nổi bật. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to trong veo cùng nụ cười dịu dàng giúp Ran vừa có nét nữ tính, vừa giữ được vẻ mạnh mẽ, được cho là vượt mặt Haibara về nhan sắc.

Ran Mori. (Ảnh: Threads)

5. Vermouth quyến rũ và nguy hiểm đúng chất "chị đẹp". Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ tạo cảm giác bí ẩn, khó đoán.

Vermouth. (Ảnh: Threads)

6. Kyogoku Makotoo có khí chất võ sĩ không lẫn vào đâu. AI không làm nhân vật đẹp kiểu thư sinh mà giữ vẻ nam tính, cứng cáp, khiến tổng thể rất giống hình tượng trong truyện.

Kyogoku Makotoo. (Ảnh: Threads)

7. Kazuha Toyama đúng chuẩn cô bạn gái đáng yêu với nái tóc buộc cao bằng chiếc nơ vàng quen thuộc, tạo vẻ tinh nghịch với đôi mắt to và nụ cười tươi, nhìn đúng chuẩn "thanh xuân học đường".

Kazuha Toyama. (Ảnh: Threads)

8. Sonoko Suzuki phiên bản người thật gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sang chảnh hơn hẳn. Kiểu tóc bob ngắn cùng chiếc băng đô đặc trưng được giữ nguyên, trong khi gương mặt sắc sảo giúp cô trông giống tiểu thư nhà tài phiệt bước ra.

Sonoko Suzuki. (Ảnh: Threads)

9. Heiji Hattori sở hữu làn da ngăm nhẹ, lông mày rậm và ánh mắt cương nghị, chuẩn hình tượng nam tính, khỏe khoắn của vị thám tử miền Tây Nhật Bản.

Heiji Hattori. (Ảnh: Threads)

10. Trùm cuối chính là bóng đen đại diện cho mọi hung thủ trong Conan. Tạo hình này khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người.

Trùm cuối. (Ảnh: Threads)

Mộng Điềm