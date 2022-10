Dàn “người tình màn ảnh” của Go Kyung Pyo

Dù không phải một minh tinh hạng A, thế nhưng Go Kyung Pyo vẫn là một mỹ nam có tiếng và từng góp mặt trong nhiều dự án phim khác nhau. Chính vì thế, dàn "hậu cung màn ảnh" của ngôi sao Bỗng dưng trúng số cũng chẳng phải dạng "xoàng".

Park Min Young

Park Min Young và Go Kyung Pyo trong Hợp đồng tình yêu.

Trong danh sách những người tình màn ảnh của Go Kyung Pyo, cái tên đầu tiên phải nhắc tới đương nhiên là Park Min Young. Hiện tại, bộ phim Hợp đồng tình yêu (Love in contract) do hai người đóng chính đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Ở bộ phim này, Park Min Young đảm nhận vai nữ chính Choi Sang Eun, một cô nàng hành nghề "làm vợ thuê". Trong khi đó, Go Kyung Pyo hóa thân thành chàng trai giàu có nhưng kỳ lạ và bí ẩn tên Jung Ji Ho.

Những hình ảnh trước phẫu thuật của Park Min Young.

Nói thêm về Park Min Young, cô từng bị công chúng đả kích vì vẻ ngoài có phần hơi thô với những đường nét kém hoàn hảo trong quá khứ. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1986 lại được xem là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và được yêu thích nhất xứ Hàn. Đáng chú ý, cô không ngại thừa nhận gương mặt xinh đẹp bản thân có được là nhờ "đập đi xây lại".

Trong sự nghiệp, Park Min Young có nhiều tác phẩm đáng chú ý. Thế nhưng nếu phải chỉ ra đâu là bộ phim đình đám nhất của cô, vậy thì đáp án chắc chắn phải là siêu phẩm "Thư ký kim sao thế" (What's wrong with secretary Kim) đóng cùng Park Seo Joon.

Seohyun

Seohyun và Go Kyung Pyo tình tứ với nhau trong phim Đời tư.

Park Min Young dĩ nhiên là một ngôi sao hạng A, thế nhưng Go Kyung Pyo cũng từng "nên duyên" với một mỹ nhân đình đám chẳng kém, đó là Seohyun. Có thể về sự nghiệp diễn xuất, Seohyun không thành công bằng Park Min Young. Dẫu vậy, cô còn được yêu mến với tư cách em út của SNSD - nhóm nhạc Kpop gen 2 đình đám một thời.

Go Kyung Pyo và Seohyun hợp tác với nhau trong bộ phim "Đời tư" (Private lives). Dù về mặt thành tích, "Đời tư" không gây được ấn tượng lớn. Thế nhưng cũng nhờ dự án này mà các fan được dịp "quắn quéo" và "chèo thuyền" nhiệt tình vì những hình ảnh thân thiết của cả hai phía sau hậu trường.

Seohyun khiến khán giả rơi nước mắt dù chỉ đóng vai phụ trong "Người tình ánh trăng".

Bên cạnh "Đời tư", chúng ta có thể kể ra một số bộ phim đáng xem khác của Seohyun như "Siêu trộm" (Good thief bad thief) hay "Người tình" của Jinx (Jinxed at first). Ngoài ra, cô còn từng đảm nhận vai Công chúa Woo Hee của bại quốc Bách Tế trong "Người tình ánh trăng"(Moon lovers: Scarlet heart ryeo). Dù chỉ thuộc tuyến nhân vật phụ, thế nhưng bằng diễn xuất của mình, Seohyun vẫn khiến cho nhiều khán giả phải rơi nước mắt.

Chae Soo Bin

Ảnh hậu trường phim "Thiên hạ đệ nhất" giao hàng của Go Kyung Pyo và Chae Soo Bin.

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Chae Soo Bin, mỹ nhân đóng cùng với Go Kyung Pyo trong "Thiên hạ đệ nhất giao hàng" (Strongest deliveryman). Câu chuyện phim kể về con đường sự nghiệp và tình yêu của anh chàng Choi Kang Soo, người từ một shipper vươn lên trở thành giám đốc điều hành của một công ty chuyên về ứng dụng giao hàng.

Không phải một mỹ nhân quá nổi đình nổi đám trong làng giải trí xứ Hàn, thế nhưng Chae Soo Bin cũng đã xây dựng được chỗ đứng riêng cho mình. Cô từng góp mặt trong một vài bộ phim nổi tiếng như "Mây họa ánh trăng" (Love in the moonlight), "Giai thoại về Hong Gil Dong" (The rebel) hay "Nơi ánh sao soi chiếu" (Where star land).

Những hình ảnh gây thương nhớ của Chae Soo Bin trong "Giai thoại về Hong Gil Dong".

Ngoài ra, phim "Tôi không phải Robot" (I'm not robot) mà cô đóng cùng mỹ nam Yoo Seung Ho tuy không tạo được tiếng vang quá lớn tại Hàn Quốc nhưng lại được khá nhiều khán giả Việt biết đến do từng được Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền phát sóng.

Ryu Hye Young

Ryu Hye Young là cái tên có ít bề dày kinh nghiệm nhất trong số 4 "tình nhân màn ảnh" của Go Kyung Pyo. Tuy nhiên, cô lại chính là người nên duyên cùng anh trong tác phẩm để đời của cả hai - Lời hồi đáp 1988 (Replay 1988). Trong "Lời hồi đáp 1988", Ryu Hye Young vào vai Sung Bo Ra, một cô gái ngang ngược, nóng tính nhưng đồng thời cũng sở hữu trái tim ấm áp.

Cảnh hôn của Ryu Hye Ryung và Go Kyung Pyo trong "Lời hồi đáp 1988".

Nhờ sự bùng nổ của "Hồi ức 1988", cái tên Ryu Hye Young được nhiều người biết đến hơn. Dẫu vậy, đáng tiếc là cho tới nay nữ diễn viên sinh năm 1991 vẫn chưa thể tận dụng cú hích này để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp.