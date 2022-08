Dân mạng Trung Quốc xôn xao vụ mưa đá to như trứng gà, hàng trăm con cừu chết

Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 9-8 (giờ địa phương) tại huyện Thiên Tấn, thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải.

Những hạt mưa to bằng quả trứng gà, có một số hạt to hơn quả trứng vịt. Đoạn video cho thấy những hạt mưa đá to liên tiếp rơi xuống mặt đất trong lúc nhiều người dân có mặt tại sự kiện thi hát dân ca.

Do sự kiện được tổ chức ngoài trời, nên khi mưa đá trút xuống người dân không còn cách nào khác là nhanh chóng trốn dưới những tấm bạt và lều. Tuy nhiên, mưa đá kèm theo gió lớn đã khiến phần mái của nhiều căn lều bị thủng lỗ chỗ vì bị hạt mưa đá cỡ lớn rơi trúng.

Ngoài ra, hàng loạt xe hơi cũng được nhìn thấy bị vỡ phần kính ở phía trước và sau. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy con cừu nằm chết trên đất.

Trận mưa đá với những viên to bằng quả trứng gà. Ảnh: 163

Cư dân địa phương họ Lý kể rằng thời tiết đột ngột thay đổi, những hạt mưa đá rơi dày đặc. Ông định trốn vào trong xe nhưng không kịp thời. "Hạt mưa trông giống như một viên gạch, một số lớn hơn trứng vịt. Đầu tôi bị chảy máu, khiến cứ thấy choáng váng" - ông Lý kể.



Đoạn video làm cư dân mạng Trung Quốc xôn xao. Một cư dân mạng địa phương chia sẻ: "Thật kinh hoàng. Một vài người bạn của tôi đã có mặt tại hiện trường thấy kính xe bị vỡ nát. Nhiều xe bị phá hủy hoàn toàn".

"Trận mưa đá này to thật. Kính ban công nhà chị tôi bị đập vỡ rất nhiều, hoa màu cũng bị dập nát. Những người già ngoài 80 tuổi nói rằng lâu lắm rồi họ chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn như vậy" – cư dân mạng khác kể.

Các nguồn tin chính thức địa phương cho biết trận mưa đá khiến 25 người bị thương, 739 phương tiện bị hư hỏng và 135 con cừu chết.

Mưa đá khiến 135 con cừu chết. Ảnh: 163

Trước đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) đã thông báo giông bão hoặc có mưa đá ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến và Tứ Xuyên.



Ngoài ra, mưa lớn cũng trút xuống nhiều vùng trên khắp cả nước. Một số nơi thậm chí ghi nhận lượng mưa lên tới 60 mm/giờ.

Trong khi đó, NMC ban bố cảnh báo vàng về các mức nhiệt cao trong bối cảnh một đợt nắng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực của nước này. Nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, TP Thượng Hải, TP Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và nhiều địa phương có nhiệt độ trên 35 độ C vào ban ngày. Thậm chí, một số khu vực tại thành phố Trùng Khánh và tỉnh Chiết Giang hứng chịu nắng nóng trên 40 độ C.