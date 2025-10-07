Tối 6/10, dân mạng lan tỏa thông tin trăng tròn tháng 10 năm nay (trùng với dịp Trung thu) đạt trạng thái siêu trăng do Mặt trăng ở điểm cận địa, vị trí gần Trái đất nhất trong cả năm. Theo trang khoa học theo SciTech Daily, hiện tượng này giúp Mặt trăng lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường, sẽ tạo nên khoảnh khắc cực đại vào 10 giờ 47 phút ngày 7/10 (giờ Việt Nam).

Vì vậy, đêm Trung thu năm nay được xác định là thời điểm vàng để chiêm ngưỡng vầng trăng rực rỡ. Đặc biệt, khi trăng mọc lúc hoàng hôn, nó có thể mang sắc hồng cam ấn tượng do hiệu ứng thị giác được gọi là ảo ảnh Mặt trăng.

Trăng đêm Trung thu to tròn suốt nhiều giờ đồng hồ. Những người yêu thiên văn không chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn cùng nhau chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội để khoe về siêu trăng nơi mình đang sống. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh siêu trăng độc đáo được dân mạng chia sẻ vào tối qua khiến nhiều người ngỡ ngàng:

Hình ảnh mặt trăng to, tròn tỏa sáng rực rỡ phía trên tượng Bồ tát Quan Thế Âm tại Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Moon Black)

Trăng màu cam vào buổi chiều tại Đà Nẵng. (Ảnh: Phúc Nguyễn)

Siêu trăng tại Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Phú)

Hình ảnh Mặt trăng tròn đầy được cộng đồng mạng ghi lại như kỷ niệm khó quên trong dịp Trung thu năm nay.

Ánh trăng vàng rực rỡ lúc chiều tà tại Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh: Dũng Nguyễn)

Siêu trăng tại Tây Ninh. (Ảnh: My Hoàng)

Siêu trăng tại Quảng Bình. (Ảnh: Cao Trà Giang)

Mặt trăng tỏa ra hào quang tnhiều màu sắc rất ảo diệu khi đi xuyên qua các tầng mây. (Ảnh: Hoàng Nguyễn)

Người chia sẻ bức ảnh này cho biết bản thân đang ở Nhật Bản, nơi siêu trăng rất to và đẹp, khiến gợi nỗi nhớ nhà da diết và khao khát trở về quê hương ngay để đoàn tụ cùng gia đình. (Ảnh: Ngân Đây)

Có người thích thú chia sẻ rằng Mặt trăng tại chỗ mình sáng rõ hơn cả đèn đường. (Ảnh: Anh Khoa)

Một bạn trẻ viết rằng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi quây quần bên hàng xóm phá cỗ; đây là cơ hội tốt để tâm sự với nhau về cuộc sống. Đêm Trung thu 2025, bạn cũng có khoảng thời gian rất đẹp khi tâm tình về công việc, tình yêu với gia đình.

Một thông tin thú vị khác cũng khiến cộng đồng mạng náo nức là trận mưa sao băng Draconids khởi động từ ngày 6/10. Hiện tượng thiên văn này tạo nên khung cảnh cực kỳ hiếm gặp và ngoạn mục. Bầu trời đêm vừa có siêu trăng toả sáng vừa có sao băng xẹt ngang, khoảnh khắc quý giá với giới yêu thiên văn.