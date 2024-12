NSX Anh Trai Say Hi công bố con số 100.000 người sau 2 đêm concert tại Hà Nội gây choáng!

Mới đây, 2 đêm concert Anh Trai Say Hi Day 3 và 4 đã chính thức khép lại rực rỡ, thu hút đông đảo khán giả tới tham dự và chung vui với idol. Quy tụ 30 Anh Trai tài sắc vẹn toàn, 2 buổi hoà nhạc đã đem tới loạt tiết mục đặc sắc lên sân khấu, khiến người hâm mộ thoả mãn mọi giác quan. Tin đồn BTC đang nung nấu concert Day 5 cũng đang được lan truyền khắp MXH mấy ngày qua.

2 đêm concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội đã thành công rực rỡ

Hôm nay ngày 16/12, fanpage tích xanh của Anh Trai Say Hi đã đăng tải dòng trạng thái nhằm cảm ơn tới những cá nhân, tổ chức làm nên thành công của 2 đêm concert Hà Nội. Đáng chú ý, fanpage gửi lời tri ân tới sự tham gia và hỗ trợ 100.000 người, trong đó là “tình yêu của 90.000 fan hâm mộ khắp cả nước (số liệu Ticketbox cung cấp). Nguyên văn bài viết:

Bài chia sẻ của fanpage tích xanh chương trình đang thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng

Thay mặt cho Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tri ân sự tham gia và hỗ trợ của hơn 100,000 người trong hai đêm Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Đó là tình yêu của 90,000 khán giả hâm mộ Anh Trai "Say Hi" khắp cả nước (số liệu Ticketbox cung cấp) cùng sự hỗ trợ vô giá đến từ lãnh đạo các cấp và hơn 10,000 nhân sự hỗ trợ thuộc các Bộ ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội, Ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ekip, hậu cần, nhà tài trợ, 30 anh trai đặc biệt là các chiến sĩ công an, an ninh, bảo an và các bạn hướng dẫn viên túc trực 24/7 ngày đêm đã cùng tạo nên dấu ấn lịch sử mới cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nội dung tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Dòng trạng thái này vẫn đang thu hút lượng lớn tương tác và độ thảo luận cao đỉnh từ netizen bởi con số khán giả chính thức của 2 đêm concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội từng gây tranh cãi không nhỏ. Bên cạnh đó, vô số cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới thành tích xuất sắc của BTC lẫn 30 nam nghệ sĩ.

Một số bình luận của netizen:

- Ngạo nghễ quá cả nhà ơi.

- Mang concert tới cả nước đi mấy anh ơi.

- Tự hào các anh bé của tôi quá đi.

- 90.000 á? Đỉnh thật sự các bác ạ.

- Phải chú thích đầy đủ là Ticketbox cung cấp chứ không lại bị táp đó.

- Không lòng vòng, page đâm thẳng trực diện luôn.