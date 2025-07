Ngày 21/7, căn nhà nhỏ ở thôn Phú Vinh (xã An Khánh, Hà Nội) chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào. Những tiếng gọi chồng, gọi cha, gọi con... vang lên càng khiến nỗi đau thêm quặn thắt, lạnh lẽo hơn.

Trên gian thờ lập tạm, tấm di ảnh anh N.Q.C (sinh năm 1985) đặt giữa làn khói hương nghi ngút. Người thân khóc nấc bên di ảnh, khiến cả những người mạnh mẽ nhất đến viếng cũng không thể kìm nước mắt.

Bố mẹ cùng người nhà anh C. chuẩn bị bàn thờ tạm để đón di ảnh của con trai trở về.

Anh N.Q.C là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh. Đôi mắt đỏ hoe, bà Bình - mẹ anh C. nghẹn ngào: “Tôi vẫn không thể tin được. Mới đây thôi, hai mẹ con còn vừa gọi điện hỏi thăm. Nào ngờ lúc gặp lại nhau đã là cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.”

Theo bà Bình, anh C làm nghề liên quan tới cung cấp thiết bị điện. Hôm đó anh C và các bạn cùng lớp về phòng cháy chữa cháy có chuyến đi Quảng Ninh.

“Chiều 19, từ 13 giờ chiều, tự nhiên tôi thấy trong lòng nôn nóng và bất an nên liên tục gọi điện thoại cho con để hỏi thăm nhưng không liên lạc được. Đến gần 14h, con có nhắn tin cho vợ báo cả đoàn đang đi ra vịnh nhưng thời tiết giông lốc nguy hiểm lắm. Sau tin nhắn đấy gia đình tôi mất liên lạc với C. Hơn 9 tiếng sau đó, cả nhà tuyệt vọng đi tìm con khắp nơi. Đến 23h tối hôm đó, một anh đi cùng đoàn may mắn thoát nạn mới liên lạc về báo tin cho gia đình”, bà Bình kể.

Trong cơn mưa nặng hạt trưa ngày 21/7, gia đình lặng lẽ đưa anh C. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gạt nước mắt, mẹ anh C. chia sẻ: “Con tình cảm, sống hết lòng với gia đình, bạn bè. C mất đi rồi, tôi cứ nhìn con dâu với đứa cháu 4 tuổi là không cầm được nước mắt. Hôm qua đưa bố về cháu hồn nhiên hỏi 'bố đang ngủ à'. Đến đêm, cháu gặp bố thì òa khóc hỏi 'bố con chết phải không, tại sao bố chết!'... Đau đớn quá! Không biết làm sao để gia đình có thể vượt qua nỗi đau này!?”...

Suốt lễ tang, bố anh C. không nói nhiều. Mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Với ông, sự ra đi con trai quá đột ngột. Đến giờ, ông vẫn chưa tin đó là sự thật.

Lãnh đạo chính quyền xã An Khánh đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Nắm bắt tình hình, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ kinh phí tới gia đình nạn nhân.

Đồng thời, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn Phú Vinh phối hợp với chi bộ thôn, các đoàn thể trong thôn tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ thân nhân gia đình nạn nhân để gia đình sớm ổn định cuộc sống.