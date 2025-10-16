Là cặp vợ chồng hào môn nổi tiếng cõi mạng Phan Thành (sinh năm 1989) - Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dù cả 2 vợ chồng ông chủ Saigon Square đều hiểm khi cập nhật MXH nhưng qua một vài bài đăng, cuộc sống hôn nhân của họ cũng phần nào được tiết lộ.

Phan Thành và Primmy Trương công khai hẹn hò vào cuối năm 2017. Đến cuối năm 2018, cả hai từng bị đồn “đường ai nấy đi” khi Primmy xóa ảnh chung, unfollow Phan Thành. Nhưng sau một khoảng thời gian im lặng, họ âm thầm tái hợp một cách lặng lẽ.

Tháng 11/2020, Phan Thành và Primmy Trương tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn khoảng vài tuần sau đó. Đến đầu năm 2021, siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn siêu xe, khách mời nổi tiếng và thiết kế không gian xa hoa.

Đến hiện tại, sau 4 năm về chung nhà, đám cưới của cặp đôi vẫn được xếp vào top những “siêu hôn lễ” bởi độ hoành tráng, đắt tiền.

Cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý bởi từ đám hỏi tới lễ cưới đều rất hoành tráng

Con trai của ông trùm bất động sản rước dâu với dàn siêu xe tiền tỷ đến từ các thương hiệu khác nhau. Phan Thành cùng Primmy Trương di chuyển bằng xe siêu sang Rolls-Royce Wraith 34 tỷ đồng. Nối dài sau đó là chiếc Wraith nổi bật với hai tông màu xanh dương đậm và xám, chiếc Phantom màu trắng đồ sộ, Mercedes-AMG G63 Edition 1 hay S450 Maybach…

Tiếp đó, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Từ sảnh đến lễ đường tràn ngập toàn hoa tươi, mỗi một góc đều phủ lên tone màu yêu thích của cô dâu là xanh dương. Siêu đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người phải choáng ngợp với tổng chi phí lên tới 20 tỷ đồng. Chỉ tính riêng không gian tiệc cưới được hé lộ có chi phí lên tới 10 - 12 tỷ đồng.

Khách mời siêu hôn lễ quy tụ những gương mặt nổi bật trong giới đại gia như vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang, vợ chồng Minh Nhựa - Mina Phạm và cả loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng trong showbiz.

Dàn xe sang gây choáng ngợp trong ngày trọng đại của cặp đôi

Không gian tiệc tràn ngập hoa tươi, được đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng

Sau khi kết hôn, chính thức về chung nhà, cặp đôi lần lượt chào đón các thành viên mới vào năm 2021 và 2023. Tuy nhiên, cặp vợ chồng hào môn này đều khá kín tiếng. Phan Thành gần như không cập nhật gì, chỉ có Primmy thỉnh thoảng đăng hình ảnh 2 vợ chồng hoặc con cái bên nhau trong các dịp đặc biệt như kỷ niệm cưới, du lịch nước ngoài, ngày sinh nhật chồng con,...

Dù đã có 2 mặt con và công việc bận rộn nhưng cặp đôi vẫn thỉnh thoảng cắt lẻ để “trốn” con đi event, đi du lịch,... Primmy Trương nhận nhiều lời khen với hình ảnh nàng dâu hào môn khéo léo, tinh tế, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Còn Phan Thành cũng trở thành một ông bố “bỉm sữa” mẫu mực, tập trung hoàn toàn vào công việc và gia đình.

Chính vì vậy mà cuộc sống hôn nhân viên mãn của Phan Thành và Primmy Trương vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí “xin vía” để được giàu có, hạnh phúc và có các nhóc tỳ “xinh ngoan iu” như vậy.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

