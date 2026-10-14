Đám cưới Việt - Hàn của Tiktoker Hỷ Khí Dương Dương gây sốt mạng xã hội: Món ăn độc lạ mang ý nghĩa viên mãn cùng loạt nghi thức có 1-0-2

Là một người hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đám cưới của cô không chỉ là sự kiện trăm năm của riêng đôi trẻ mà còn là ngày hội tụ của đông đảo anh chị em nghệ sĩ, tiktoker và travel influencer đình đám. Không chỉ quy tụ dàn travel influencer và tiktoker có tiếng, đám cưới còn khiến dân tình thích thú trước loạt điểm nhấn có một không hai: Từ nghi thức trộn gỏi "Lo Hei" cầu tài lộc, màn tung hoa cưới phá cách cho đến những phong bì thiệp cưới kèm kẹo mừng tinh tế.

Nguồn: Hỷ Khí Dương Dương

Ngay từ khâu chuẩn bị, cặp đôi đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách mời bằng những chi tiết tinh tế. Một khách mời trong đám cưới - Tiktoker Mary Huynh đã chia sẻ rằng:"Và chưa kể là cái khúc mà nhận được thiệp cưới á mọi người, là còn có thêm kẹo mừng nữa. Lần đầu tiên mà mình nhận được thiệp cưới có kèm với lại kẹo mừng, nó rất là vui, nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa". Những tấm thiệp cưới mang đậm dấu ấn phong cách Á Đông kết hợp cùng những viên kẹo ngọt ngào đã mở đầu cho một hôn lễ tràn ngập niềm vui.

Nguồn: Mary Huynh

Điểm nhấn độc đáo: Nghi thức Lo Hei mang đậm ý nghĩa tài lộc

Top điều thú vị đầu tiên và thu hút sự quan tâm nhiều nhất tại đám cưới chính là nghi thức trộn gỏi Lo Hei (còn gọi là Lú Hỷ Lú Hỷ - Lao khởi ngư sinh), một nét văn hóa độc đáo của người Hoa.

Nguồn: Mary Huynh

Trong nghi thức này, một đĩa gỏi lớn với các nguyên liệu đầy màu sắc được đặt giữa bàn tiệc. Cô dâu, chú rể cùng người thân sẽ dùng đũa trộn đều và tung các nguyên liệu lên thật cao. Theo quan niệm truyền thống, món ăn được trộn đều và tung lên càng cao thì vận may, sức khỏe, tiền tài sẽ càng đến dồi dào và tình yêu sẽ càng được thăng hoa.

Nguồn: Mary Huynh

Nhiều khách mời ban đầu đã thắc mắc: "Sao không trộn nhẹ nhàng mà phải trộn mạnh bạo, dứt khoát như vậy?". Câu trả lời chính là: "Phải trộn như vậy thì mới đúng truyền thống cho đám cưới nha!". Sau khi trộn xong, món ăn sẽ được chia đều cho các quan khách thưởng thức. Hương vị của món gỏi mang lại cảm giác ngọt ngào, thơm mùi mè, giòn giòn sần sật, vừa ngon miệng lại vừa mang ý nghĩa may mắn cho ngày vui.

Màn tung bó hoa cưới siêu sáng tạo và đầy tiếng cười

Bên cạnh nghi thức Lo Hei, top điểm nhấn tiếp theo khiến cả hội trường bùng nổ chính là màn tung hoa cưới. Thay vì những bó hoa truyền thống, cô dâu đã khéo léo chọn một "bó" hoa cải xanh (súp lơ xanh) vô cùng độc đáo, đáng yêu và lầy lội.

Nguồn: Mary Huynh

Khoảnh khắc cô dâu tung hoa cưới lên không trung đã khiến tất cả các cô gái có mặt bên dưới tranh thủ bắt lấy trong tiếng hò reo cổ vũ. Điểm thú vị là khi tung lên, bông hoa cải xanh giống như được phân tán thành nhiều phần nhỏ, giúp niềm vui được nhân lên gấp bội. Mọi người đều cười sảng khoái và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Hoa cưới bằng bông cải xanh cũng từng xuất hiện trong đám cưới của cặp đổi Chủ tịch - nàng thơ nổi tiếng xứ Trung là Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương.

Không chỉ vậy, đám cưới còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi có sự góp mặt của ba MC dẫn dắt chương trình với ba phong cách khác nhau, mang lại bầu không khí quốc tế đúng nghĩa cho một đám cưới mang tầm vóc "international".

Dàn khách mời khủng và những lời lúc chúc phúc ngập tràn cảm xúc

Đám cưới của Hỷ Khí Dương Dương còn là dịp hội ngộ của rất nhiều gương mặt quen thuộc trong giới travel blogger và tiktoker. Ai nấy đều diện trang phục lộng lẫy, chuẩn bị sẵn tinh thần "quẩy" hết mình để chúc phúc cho cặp đôi.

Trong phần phát biểu, người thân và gia đình hai bên đã gửi gắm những lời dặn dò chân thành nhưng cũng không kém phần hài hước. Khi nghe những lời chia sẻ từ "Lão Phật Gia" và gia đình, cả hội trường đã bật cười và vỗ tay không ngớt.

Nguồn: Hỷ Khí Dương Dương

Đặc biệt, cô dâu Bội Linh còn có màn biểu diễn ngọt ngào khi bước xuống từ cầu thang, vừa hát vừa gửi gắm tình cảm chân thành đến chú rể Yong Min và toàn thể khách mời. Những cái ôm ấm áp, những giọt nước mắt hạnh phúc và những tràng pháo tay không dứt chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu đẹp của cặp đôi.

Hôn lễ của Tiktoker Hỷ Khí Dương Dương và ông xã Yong Min đã khép lại bằng những bức hình kỷ niệm rạng rỡ và những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè, người thân. Từ những chi tiết nhỏ như kẹo mừng, thiệp cưới đến các nghi thức truyền thống độc đáo và không khí bùng nổ trong buổi tiệc, tất cả đã tạo nên một đám cưới trong mơ, đậm chất riêng và tràn ngập tình yêu thương.