Đám cưới Taecyeon (2PM): An ninh thắt chặt nhưng loạt ảnh riêng tư vấn bị rò rỉ vì lý do gì?

Vào ngày 24/4 vừa qua, nam thần đình đám Ok Taecyeon (2PM) đã tổ chức đám cưới tại hội trường Yeongbin trong khách sạn Shilla sang trọng bậc nhất Seoul. Cô dâu là người không nổi tiếng, kém anh 4 tuổi, và cặp đôi được cho là đã hẹn hò khoảng 10 năm. Do cô dâu không phải người nổi tiếng, lễ cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự hạn chế của gia đình và những người quen thân thiết.

Tuy nhiên, những bức ảnh được cho là chụp tại đám cưới đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến của Trung Quốc. Những hình ảnh bị rò rỉ cho thấy Ok Taecyeon đứng cạnh cô dâu của mình. Đáng chú ý, khuôn mặt của cô dâu được lộ rõ mà không hề bị làm mờ hay che khuất, càng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Vì đám cưới được tổ chức riêng tư để bảo vệ danh tính của cô dâu, nên những lời chỉ trích về việc hình ảnh bị lộ ngày càng gia tăng.

Bất kể những bức ảnh được chụp bằng cách nào, nhiều người chỉ ra rằng việc phát tán trái phép đó rõ ràng là vi phạm quyền riêng tư. Hiện tại ngoài những bức ảnh rò rỉ này và ảnh báo chí Hàn Quốc chụp bên ngoài hội trường, không có bất kỳ hình ảnh nào từ trong đám cưới được tiết lộ. Điều này cho thấy Taecyeon và các khách mời rất có ý thức trong việc bảo vệ quyền riêng tư của cô dâu.

1 số hình ảnh từ đám cưới của Taecyeon bị rò rỉ ra ngoài. Ảnh: X

Bên ngoài hội trường, từng thành viên 2PM đến, tay bắt mặt mừng với mẹ của Taecyeon. Chansung - thành viên đầu tiên kết hôn - đảm nhận vai trò chủ trì đám cưới. Cả nhóm còn hát mừng trong ngày trọng đại của người đồng đội thân thiết. Màn tái hợp đặc biệt này đã khiến bao fan "khóc ròng" vì quá đỗi hạnh phúc. Ở độ tuổi U40, các nam thần gen 2 vẫn phong độ và điển trai, duy chỉ có Nichkhun "phát tướng" hơi đáng tiếc.

Sau khi kết hôn, Taecyeon chưa đi nghỉ tuần trăng mật ngay mà nhanh chóng quay trở lại với công việc. Anh sẽ tiếp tục các hoạt động nhóm cùng 2PM. Dàn "nam thần quái thú" gen 2 sẽ tổ chức concert ở Tokyo Dome ngày 9-10/5 sắp tới, để kỷ niệm 15 năm ra mắt tại Nhật Bản.

Báo chí Hàn Quốc tôn trọng quyền riêng tư của Taecyeon, chỉ tác nghiệp chụp các thành viên 2PM bên ngoài hội trường. Ảnh: Osen

Ok Taecyeon sinh năm 1988. Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng 2PM vào năm 2008. Tại showbiz Hàn Quốc, Taecyeon có biệt danh là "Thần tượng quái vật" nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính và vóc dáng nổi trội. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Dream Hight, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind, cameo trong bộ phim gây sốt toàn cầu XO, Kitty ... Trong đó, màn thể hiện ấn tượng nhất của anh trên màn ảnh phải kể đến vai phản diện đáng sợ ở bộ phim Vincenzo (2021), đóng cùng Song Joong Ki.

Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng. Không chỉ vậy, anh cũng được biết đến là mỹ nam có đời tư sạch và giàu có bậc nhất Kbiz. Là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động, Taecyeon ước tính có trong tay khối tài sản không nhỏ. Năm 2020, truyền thông Hàn từng cho biết nam diễn viên sở hữu căn biệt thự trị giá 3,2 triệu USD (81,3 tỷ đồng) ở khu Sinsa-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Taecyeon là ca sĩ kiêm diễn viên tài năng, có đời tư trong sạch. Ảnh: X

Nam idol sinh năm 1988 công khai hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải trí vào năm 2020. Bạn gái của mỹ nam nhóm 2PM là nhân viên văn phòng, nhỏ hơn anh vài tuổi. Tháng 2/2025, bộ ảnh Taecyeon quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái ở tháp Eiffel (Paris, Pháp) đã được 1 nhiếp ảnh gia đăng tải. Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nói trên hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên sau đó công ty quản lý đã phủ nhận, cho biết Taecyeon chỉ tặng quà sinh nhật cho bạn gái, chứ không phải là cầu hôn.

Đến đầu tháng 11/2025, Taecyeon cũng đã viết tâm thư thông báo chuyện sắp kết hôn gửi cho người hâm mộ. Khi đó, nam ca sĩ cho biết bản thân rất hạnh phúc vì đã tìm được 1 nửa luôn tin tưởng, thấu hiểu và tâm đầu ý hợp khiến anh muốn gắn bó trọn đời. Do đó, Taecyeon hy vọng khán giả sẽ chúc phúc, ủng hộ cho cuộc hôn nhân và hành trình cuộc sống mới của anh. Mối lương duyên của nam thần mẫu mực showbiz Hàn nhận được vô số lời chúc phúc của khán giả toàn cầu.

Anh đã hẹn hò bạn gái ngoài ngành gần 10 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Ảnh: X

Nguồn: Daum