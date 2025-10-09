Đám cưới lạ nhất ở Hà Nội: Chú rể "ôm mẹ khóc như mưa" viral khắp cõi mạng

Đám cưới là vốn là ngày trọng đại nhất trong đời người, do đó ai cũng mong có được những giây phút thật sự hạnh phúc bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, có không ít những trường hợp lại viral “bất đắc dĩ” chỉ từ một khoảnh khắc nhỏ diễn ra trong ngày vui của mình.

Chú rể Trần Đức (SN 2002, Hà Nội) mới đây là một ví dụ. Anh chàng đang được cộng đồng mạng gọi vui là “chú rể viral nhất hiện tại”.

Theo đó, mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn clip được ghi lại trong đám cưới của Trần Đức và vợ - Thu Hà (SN 2006, Thừa Thiên Huế). Song, đoạn clip này lại trở nên viral rầm rộ trên các trang mạng xã hội bởi khoảnh khắc chú rể Trần Đức bịn rịn khóc trong chính ngày vui của mình.

Khoảnh khắc chú rể bịn rịn khóc trong đám cưới của mình đang viral trên MXH (Clip: @Sansan_studio)

Chú rể mắt đỏ hoe trong ngày vui của mình

Nhiều người không khỏi thắc mắc, hay bày tỏ cảm xúc vừa xúc động, vừa buồn cười bởi hiếm khi nào thấy chú rể lại khóc nhiều hơn cô dâu. Trong clip, Trần Đức không thể kìm lại cảm xúc, liên tục rơi nước mắt và ôm lấy người thân của mình trên sân khấu.

Tuy nhiên khi khoảnh khắc này của Đức được lan truyền mạnh mẽ, cộng đồng mạng lại đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Người cho rằng chú rể là người sống tình cảm, bày tỏ sự xúc động và thấu hiểu bởi nếu một người đàn ông rơi nước mắt, ắt hẳn có lý do sâu sắc. Thế nhưng lại không ít người nhận xét, chú rể quá ủy mị, “bám váy mẹ” và không để tâm đến cảm xúc của cô dâu.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chắc lấy được vợ nên mừng quá khóc luôn đây mà”.

- “Ôi, lần đầu thấy chú rể khóc nhiều hơn cô dâu. Nhìn cũng hài nhưng mà thấy cũng xúc động. Bạn ấy chắc là một người sống rất tình cảm”.

- “Nhưng sao lại bỏ mặc cô dâu để ôm mẹ vậy ta, mình chưa hiểu tâm lý này lắm. Tưởng cô dâu đi lấy chồng xa mới là người buồn hơn chứ nhỉ?”.

- “Có thể là có câu chuyện đặc biệt phía sau, phải ở hoàn cảnh của người ta mới hiểu rõ được mọi người ạ”.

- “Mình thì thấy nam nữ bình đẳng mà, cô dâu có thể khóc khi xa gia đình thì chú rể cũng sẽ có những cảm xúc bịn rịn trong ngày trọng đại chứ. Dù sao cũng là bước sang chương mới của cuộc đời mà”.

Đám cưới của cặp đôi bỗng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng

Liên hệ với chú rể về câu chuyện đang viral trên MXH, Trần Đức cho biết bản thân rất bất ngờ vì bỗng dưng nổi tiếng. Ngoài ra, anh cũng cho hay có một sự hiểu nhầm “không hề nhẹ” ở đây.

Trần Đức tâm sự: “Thực ra người phụ nữ trong video đó là bà ngoại của mình, không phải mẹ mình như mọi người đang hiểu nhầm. Mình ở với ông bà ngoại từ bé, đôi khi còn nhiều hơn là ở cạnh bố mẹ. Giờ lớn rồi ở xa ông bà hơn, cũng ít khi được gặp bà ngoại.

Bà mình cũng đã lớn tuổi rồi, nhìn bà không quản ngại mưa gió tới dự đám cưới cháu trai, không biết sao lúc đấy mình thấy xúc động vô cùng. Tình cảm của hai bà cháu cũng rất gắn bó, yêu thương nhau nên khi bà trao quà cưới cho mình, nước mắt cứ rưng rưng rồi vỡ òa khóc”.

Về nhận xét không quan tâm đến cô dâu của mình trong ngày vui, anh chàng cũng nhanh chóng giải thích: “Hành động lúc cô dâu định lau nước mắt, mình có né ra không phải vì giận dỗi, vô tâm hay có ý gì. Bình thường mình và vợ vẫn hay trêu nhau, cô ấy cũng hay chọc ghẹo mình nên khi vợ giơ tay lau nước, mình chỉ phản xạ theo quán tính thôi chứ không có vấn đề gì cả”.

Anh chàng cũng cho biết khi khoảnh khắc viral, cả hai vợ chồng cũng cùng nhau xem, đọc bình luận của mọi người và cũng tự thấy “buồn cười” và đáng nhớ. Trần Đức bày tỏ, dù có người bênh vực, người mỉa mai phán xét nhưng anh không quá để tâm. Chỉ có một số điều hiểu nhầm có thể gây ảnh hưởng thì anh sẽ trực tiếp bình luận để đính chính.

“Nhưng ngoài nói về mình, mình thấy nhiều bình luận khen vợ mình xinh. Thế là vợ chồng mình vui rồi”, Trần Đức hóm hỉnh nói.

Trần Đức cho biết anh không kìm được xúc động khi thấy bà ngoại (đứng cạnh chú rể) tới dự lễ cưới

Vợ chồng Trần Đức và bố mẹ

Chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình, anh cho hay cả hai quen nhau khi cùng làm việc tại Hà Nội. Trước khi đi đến quyết định kết hôn, cặp đôi có khoảng gần 3 năm tìm hiểu, hẹn hò. Trần Đức cho biết cả hai nên duyên bởi có nhiều sở thích chung, ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng rất tốt và hợp nhau trong cách nói chuyện, lối sống.

“Mình và vợ đều là những người đơn giản, không quá cầu kỳ trong mọi thứ. Chúng mình thân thiết với nhau hơn là từ vài lần chơi game chung. Sau rồi cả hai cũng đều có tình cảm với đối phương nên khi mình ngỏ lời cô ấy cũng gật đầu đồng ý luôn”, anh chàng chia sẻ.

Cặp đôi đó có thời gian hẹn hò gần 3 năm trước khi kết hôn

Ngoài ra, Trần Đức cũng cho biết dù cả hai còn trẻ nhưng gia đình hai bên đều rất ủng hộ. Đặc biệt là bà và gia đình của Đức đều rất vui mừng bởi anh là cháu đầu tiên trong dòng họ tổ chức đám cưới.

Nói về dự định sau khi kết hôn, Trần Đức chia sẻ: “Chúng mình đang kinh doanh và sống riêng tại Hà Nội. Cả hai vợ chồng đều còn trẻ tuổi nên chúng mình cũng cố gắng học hỏi mỗi ngày từ công việc đến cách ứng xử trong gia đình đôi bên. Bên cạnh đó, mình và vợ cũng sẽ thu xếp để thường xuyên thăm hỏi ông bà, bố mẹ và có cuộc sống chu toàn nhất”.