Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật

Tối 6/12, đám cưới Hương Ly và chú rể là doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.Không còn giấu kín bưng, Hương Ly cũng đã thoải mái công khai dung mạo của chồng doanh nhân. Trước đó, cả hai đã tổ chức lễ gia tiên, thực hiện các nghi thức truyền thống, lễ cưới ở nhà thờ. Hôn lễ của Hương Ly quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu, mỹ nhân Vbiz góp mặt.

Chú rể lộ diện, tất bật chuẩn bị cho lễ cưới

Theo ghi nhận của chúng tôi, chú rể Tùng Anh xuất hiện từ rất sớm trong bộ vest chỉn chu, trực tiếp kiểm tra từng khu vực và hỗ trợ ekip hoàn thiện khâu trang trí. Không gian tiệc cưới được phủ kín sắc trắng chủ đạo, kết hợp hàng nghìn bông hoa tươi tạo cảm giác sang trọng nhưng tinh tế. Từ sảnh đến bàn tiệc đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự đầu tư không chỉ về vật chất mà còn là tâm huyết của cô dâu – chú rể cho ngày đặc biệt nhất của đời mình.

Chú rể xuất hiện sớm, sẵn sàng đón khách mời đến chúc phúc

Chú rể Tùng Anh lộ diện, đích thân chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày cưới

Nam doanh nhân trông có vẻ hồi hộp nhưng rất hạnh phúc

Ở giữ sân khấu là tháp bánh kem to, có tên Tùng Anh - Hương Ly viết tắt

Lối vào lễ đường phủ kín hoa tươi, sang trọng và tinh tế

Trên sân khấu còn bày trí sẵn 1 chiếc đàn piano

Không gian cưới đã chỉn chu, sẵn sàng đón tiếp khách mời

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy.