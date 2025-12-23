Đám cưới đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu xinh yêu như công chúa, chú rể đẹp trai nhất trên đời

Sau gần một tháng lên sóng, Song Quỹ chính thức khép lại bằng cái kết khiến khán giả “lụi tim” - đám cưới của Cận Triêu (Hà Dữ) và Khương Mộ (Ngu Thư Hân). Ngay khi tập cuối phát sóng, cảnh hôn lễ lập tức phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc với tốc độ lan truyền chóng mặt, trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất thời điểm hiện tại.

Trong ngày trọng đại, Khương Mộ xuất hiện với tạo hình cô dâu vừa quen thuộc vừa phá cách. Chiếc váy cưới cúp ngực kết hợp khăn voan dài mang đúng tinh thần cổ tích, nhưng phần chân váy ngắn trẻ trung lại tạo cảm giác hiện đại, tinh nghịch, đúng chất nhân vật. Visual ngọt ngào mà rạng rỡ của Ngu Thư Hân khiến nhiều người không tiếc lời khen: “xinh như công chúa bước ra từ truyện tranh”. Trong khi đó, Cận Triêu của Hà Dữ cũng không hề kém cạnh khi diện vest lịch lãm, đeo kính đen cực ngầu - chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến hội chị em “gào thét”.

Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc cả hai kết thúc hôn lễ bằng việc chở nhau trên chiếc motor càng khiến cư dân mạng bùng nổ. Nhiều bình luận cho rằng đây chính là “đám cưới chất nhất màn ảnh 2025”, vừa lãng mạn vừa nổi loạn, đúng tinh thần của Song Quỹ từ đầu đến cuối.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thời Cửu Viễn, xoay quanh câu chuyện của hai anh em không chung huyết thống - Cận Mộ (Ngu Thư Hân) và Cận Triêu (Hà Dữ). Bi kịch bắt đầu khi cả hai bị chia cắt lúc Cận Mộ mới 9 tuổi. Chín năm sau, họ gặp lại nhau khi cô tròn 18 tuổi, cùng nhau đối diện với hàng loạt biến cố, thử thách, vừa theo đuổi ước mơ riêng vừa hàn gắn thứ tình cảm sâu đậm từng bị thời gian và số phận chia lìa.

Dù còn gây tranh cãi ở một số tình tiết, Song Quỹ vẫn sở hữu những điểm sáng đáng chú ý, đặc biệt là màn lột xác trong diễn xuất của Ngu Thư Hân. Rũ bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc, nữ diễn viên mang đến một Khương Mộ lạnh lùng, u ám và đầy tổn thương, tạo cảm giác mới mẻ và được đánh giá cao về chiều sâu cảm xúc. Hà Dữ cũng ghi điểm với chemistry vừa đủ cùng bạn diễn, nhất là trong các phân đoạn đua xe và đối đầu tại võ đài ngầm ở Thái Lan - những mảng hành động giúp bộ phim trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn so với mặt bằng chung của dòng phim idol.

Khép lại bằng một đám cưới vừa đẹp vừa “cháy”, Song Quỹ để lại dư âm không nhỏ trong lòng khán giả, và có lẽ chính khoảnh khắc ấy đã giúp bộ phim ghi thêm một dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2025.