Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao có những người bỗng dưng phất lên như diều gặp gió sau bao năm chật vật, hay chính bản thân bạn đôi khi thấy mọi việc hanh thông đến lạ kỳ? Đó là lúc người ta thường rỉ tai nhau về hai chữ "đại vận". Có người bảo đại vận đến thì cứ ngồi mát ăn bát vàng, tiền tự rơi trúng đầu, nhưng sự thật có phải như vậy?

Đại vận 10 năm: Con đường chạy qua lá số cuộc đời

Trong ngôn ngữ của tử vi mệnh lý, cuộc đời con người không phải là một đường thẳng tắp mà được chia thành các chặng đường, mỗi chặng thường kéo dài 10 năm gọi là một "đại vận". Nếu coi lá số tử vi như một chiếc xe bạn được cấp từ khi sinh ra, thì đại vận chính là bối cảnh, là con đường mà chiếc xe đó sẽ đi qua trong suốt một thập kỷ.

Có đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, sương mù giăng lối khiến bạn đi chậm lại, nhưng cũng có những đoạn đường nhựa phẳng lì, hai bên hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Có những người dành cả thanh xuân chật vật gieo hạt, nhẫn nại vượt qua bóng tối, giống như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân tới để được đâm chồi nảy lộc.

Và khi mùa xuân ấy thực sự gõ cửa tức là lúc bạn bước vào thời kỳ đắc vận - mọi sự nỗ lực bỗng chốc đơm hoa kết trái một cách diệu kỳ. Những nút thắt trong công việc bao năm đau đáu tự nhiên được tháo gỡ nhẹ nhàng, cơ hội kiếm tiền gõ cửa liên tục, thậm chí những quý nhân cũng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để nâng đỡ bạn lên một tầm cao mới. Đại vận tốt giống như một luồng gió thuận chiều trên biển lớn, đẩy con thuyền cuộc đời bạn đi nhanh hơn, xa hơn mà không tốn quá nhiều sức lực chống chọi như những ngày giông bão.

Bí mật của người rành phong thủy: Gió thuận chiều càng phải giương buồm

Nghe đến những điều tốt đẹp ấy, chắc hẳn nhiều người sẽ mỉm cười và nghĩ thầm: "Ôi dào, nếu số đã sướng, đã vào lúc hái ra tiền thì cứ ung dung mà tận hưởng thôi, tội gì phải cực!". Thế nhưng, đây lại chính là sự hiểu lầm tai hại nhất khiến không ít người lãng phí mất thời kỳ rực rỡ nhất của đời mình.

Bạn thấy đấy, những người thực sự am hiểu về mệnh lý, những người thành công từ hai bàn tay trắng lại là những người cày cuốc bất kể ngày đêm khi họ biết mình đang "vào cầu". Lý do vô cùng mộc mạc và thực tế: Gió thuận chiều mà bạn không chịu giương buồm, không chịu cầm lái thì thuyền cũng chỉ dập dềnh đứng im trên mặt nước mà thôi.

Mười năm đắc vận không phải là chiếc gậy phép thuật của bà tiên để biến một kẻ lười biếng thành tỷ phú sau một đêm, mà nó đóng vai trò như một "bộ khuếch đại" sức lao động của bạn. Ở những giai đoạn kém may mắn, bình thường bạn nỗ lực mười, thu về được chỉ ba, bốn phần; nhưng khi đắc vận, vũ trụ sẽ trả lại cho bạn hai mươi, ba mươi, thậm chí là một trăm phần trăm thành quả từ những giọt mồ hôi bạn rơi xuống.

Thời gian mười năm nghe thì dài, nhưng trôi qua tựa như một cái chớp mắt, và tuổi trẻ cũng như sức lực con người đều có hạn. Việc cống hiến hết mình, tranh thủ làm việc trong giai đoạn này chính là cách khôn ngoan nhất để tích lũy tài sản, xây dựng nền móng kinh tế vững chắc cho bản thân và gia đình. Những người thức thời hiểu rằng, số vốn liếng gom góp được trong lúc "đại vận" này chính là chiếc áo phao cứu sinh, là kho lương thực dự trữ để họ thong dong bước vào những chặng đường 10 năm tiếp theo, nhỡ đâu có lúc đường đời không còn êm ả. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, cờ đã đến tay mà không ráng sức phất lên thì sau này có tiếc nuối cũng muộn màng.

Gieo mầm trong nghịch cảnh, nở rộ lúc vào thời

Thế nên, nếu bạn đang may mắn ở trong những tháng ngày rực rỡ ấy, hãy gạt bỏ sự tự mãn, xắn tay áo lên và làm việc bằng hai, bằng ba lần bình thường. Hãy tận dụng tối đa những nhân duyên tốt đẹp, những cơ hội đầu tư đang sinh lời để khẳng định giá trị bản thân.

Còn nếu bạn vẫn đang chênh vênh ở những đoạn đường gập ghềnh, chịu nhiều áp lực, cũng xin đừng vội nản lòng hay oán trách số phận. Thời gian chờ đợi không bao giờ là sự bế tắc nếu bạn biết dùng nó để mài sắc ý chí, trau dồi kỹ năng và tu tâm dưỡng tính. Giống như cái cây ủ rễ thật sâu, cắm chặt vào lòng đất mẹ trong những ngày mùa đông sương giá, chỉ chờ đến lúc đại vận chuyển mình, gió xuân ấm áp gõ cửa là bứt phá vươn lên mạnh mẽ.

Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, không vùi dập ai mãi dưới bùn đen, cũng chẳng trải thảm hoa vô điều kiện cho ai cả đời. Điều quan trọng nhất là lúc thời cơ đến, bạn có đủ bản lĩnh, sự tử tế và lòng kiên trì để đón lấy hay không mà thôi.