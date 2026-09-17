Đại uý trẻ gây sốt ở 'Sao nhập ngũ', video hút hơn trăm nghìn lượt xem

Đại úy Vũ Trung Kiên, Phó thuyền trưởng Tàu 26, Lữ đoàn 162 đang là gương mặt được chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ.

Đại uý Vũ Trung Kiên đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đại uý Vũ Trung Kiên sinh năm 1997, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ), bắt đầu xuất hiện từ tập 4 của chương trình. Anh đảm nhận vai trò giáo viên hướng dẫn kỹ thuật chèo xuồng cho các chiến sĩ.

Ngay từ những phân đoạn đầu tiên, nam quân nhân gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái nghiêm túc cùng tác phong chuẩn mực. Cách truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng cũng khiến anh nhanh chóng được khán giả quan tâm.

Trong một thử thách, khi thời tiết chuyển xấu, biển động, Đại úy Vũ Trung Kiên nói: “Sóng gió không châm chước cho bất kỳ ai, kẻ thù không đợi chúng ta chuẩn bị xong!” . Câu nói được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Đại uý Vũ Trung Kiên nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai, phong thái đĩnh đạc.

Do điều kiện thời tiết, phần thi đua thuyền sau đó không thể diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, Đại úy Kiên tiếp tục xuất hiện trong tập 5, lần này tham gia hoạt động giải lao trên thao trường cùng các chiến sĩ.

Tại đây, anh được các đội tranh nhau lựa chọn. Các đội của Tuấn Dương, Châu Bùi, Erik... đều muốn chọn Đại úy Kiên về phía mình, tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ trên chương trình.

Những video của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Không ít người dành lời khen cho ngoại hình, phong thái đĩnh đạc, giọng nói và cách giao tiếp dứt khoát của nam quân nhân. Một số khác nhận xét anh mang “khí chất quân nhân” rõ nét, trong khi nhiều người bày tỏ thích thú trước những khoảnh khắc của anh bên các nghệ sĩ trong chương trình.

“Đại úy Kiên nhìn đúng chất quân nhân, phong thái quá đĩnh đạc”, “Mới xuất hiện vài phút mà đã nhớ mặt luôn, thần thái cuốn thật sự”, “Giọng nói và cách chỉ huy nghe rất có uy, xem thấy mê”, “Không chỉ điển trai mà còn nói chuyện rất rõ ràng, dứt khoát”, “Đúng kiểu quân nhân bước ra là có khí chất riêng”, “Tập này tự nhiên chỉ chú ý mỗi đại úy Kiên”, “Hiểu vì sao các đội tranh nhau anh Kiên về đội rồi”, “Nhìn ngoài đời chắc còn cuốn hơn trên hình” .... là những bình luận đầy yêu mến của cộng đồng mạng.

Đại uý Vũ Trung Kiên (bên trái) trong chương trình “Sao nhập ngũ 2026”.

Sự chú ý của khán giả dành cho Đại úy Vũ Trung Kiên không chỉ đến từ Sao nhập ngũ. Trong quá trình công tác, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 năm liên tục từ 2017 đến 2022, và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2020.

Năm 2021, anh được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games tại Liên bang Nga.

Năm 2022, anh được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì đạt giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi. Anh cũng là một trong 10 gương mặt trẻ Hải quân tiêu biểu nhất 2022.

Tháng 3/2023, Đại úy Vũ Trung Kiên được trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quốc năm 2022.

Qua vài tập phát sóng, hình ảnh Đại úy Vũ Trung Kiên nhận được sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa vẻ ngoài trẻ trung, phong thái quân nhân và những khoảnh khắc đời thường trên thao trường. Anh cũng là một trong những quân nhân để lại dấu ấn bên cạnh dàn nghệ sĩ của Sao nhập ngũ 2026 .