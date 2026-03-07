Việc Hòa Minzy công khai bạn trai mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau quãng thời gian khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, động thái này khiến nhiều người tò mò về danh tính cũng như cách cặp đôi thể hiện mối quan hệ trên mạng xã hội.

Hòa Minzy và bạn trai

Theo thông tin được chính chủ xác nhận, bạn trai của Hòa Minzy có tên là Văn Cương. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ".

Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, Hòa Minzy và chàng trai này quen biết nhau ở chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022, cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò trước khi công khai mối quan hệ.

Theo thông tin được chia sẻ trên chương trình Sao Nhập Ngũ, Đại úy Văn Cương sinh năm 1995.

Đại úy Văn Cương khi lên sóng Sao Nhập Ngũ 2022

Văn Cương (ngồi cạnh Độ Mixi) và Hòa Minzy trên một chuyến xe

Ở thời điểm chương trình lên sóng, Hòa Minzy và Văn Cương gần như không có nhiều tương tác đáng chú ý, chỉ xuất hiện trong những khung hình tập thể. Chỉ đến khi Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ, những chi tiết liên quan đến Sao Nhập Ngũ mới được cư dân mạng nhắc lại.

Một chi tiết gây chú ý khác là cách thể hiện tình cảm của Văn Cương với Hòa Minzy.

Trên TikTok, Văn Cương chỉ theo dõi duy nhất một người - chính là Hòa Minzy. Điều này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng đây là công khai khá rõ ràng của nam quân nhân dành cho nửa kia.

Văn Cương chỉ follow mình Hòa Minzy

Hòa Minzy cũng theo dõi nửa kia

Hòa Minzy giải thích khi có người share ảnh account giả mạo Văn Cương

Trên Facebook, ảnh đại diện của Văn Cương từ ngày 15/12/2023 đến nay cũng không đổi. Anh chàng đăng ảnh nắm tay trước Lăng Bác cùng chú thích: "Cảm ơn em. 15/12/2023". Nhiều người cho rằng đây chính là ngày cặp đôi chính thức nên duyên.

Ảnh đại diện Facebook của Văn Cương

Về phần Hòa Minzy, nữ ca sĩ cũng follow lại người yêu. Ngoài ra, khi thấy một số tài khoản giả mạo Văn Cương được chia sẻ, Hòa Minzy đã trực tiếp giải đáp với cư dân mạng để tránh hiểu lầm.

Hiện tại, câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ và bạn trai cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trong những hình ảnh trước đây, Văn Cương (khoanh tròn đỏ) đều đứng khá xa Hòa Minzy

(Tổng hợp)