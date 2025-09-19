Tối 18/9, thông tin Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời khiến công chúng xót xa. Cô từng gây xúc động với câu chuyện 33 tuổi nhưng 2 lần tự đi chụp ảnh thờ để chuẩn bị hậu sự trước vì bị ung thư di căn.

Trên tài khoản Facebook của mình, anh Nghĩa Đặng - chồng của Đại úy Hà Thu thông báo ngắn gọn nhưng ai đọc cũng nghẹn lòng: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”.

Thông báo từ chồng của Đại úy Hà Thu (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ ở các diễn đàn MXH và được cộng đồng mạng chia buồn. Nhiều người để lại bình luận thương tiếc dù không chưa từng gặp mặt bởi những chia sẻ của nữ Đại úy từng truyền cảm hứng cho họ rất nhiều.

Đại úy Bùi Thị Hà Thu, sinh năm 1992, đến từ Sơn La. Năm 2019, sau khi sinh con đầu lòng, Hà Thu phát hiện mắc ung thư vú. Khi bệnh được chẩn đoán, khối u đã ở giai đoạn muộn và dần di căn sang phổi, não, xương.

Quá trình bệnh diễn tiến khiến sức khỏe cô suy kiệt, chân bị liệt do di căn xương, vú loét, phổi khó thở, nhiều lúc phải dùng oxy và nằm một chỗ. Dù vậy, suốt 6 năm qua, chị chưa từng buông bỏ hy vọng sống để được ở bên con thêm một ngày nào.

Điều khiến nhiều người xúc động là dù bệnh tật bào mòn cơ thể, Đại úy Hà Thu vẫn giữ được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Chị từng đi chụp bộ ảnh để “dự phòng ảnh thờ”, nhưng không phải trong tâm thế buông xuôi mà là mong muốn để lại cho con trai ký ức đẹp nhất về mẹ. Đối với chị, cuộc chiến ung thư không chỉ là hành trình giành giật sự sống cho bản thân mà còn là cách níu giữ thời gian, để con trai có thêm kỷ niệm, tình thương và hình ảnh ấm áp về mẹ.

Một số bình luận từ bạn bè và cộng đồng mạng gửi đến Đại úy Hà Thu và gia đình:

- Chị luôn tích cực và lạc quan. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng đội và những người thân yêu của chị. Hình ảnh nữ chiến sĩ quả cảm, giàu nghị lực sẽ mãi được trân trọng và nhớ thương.

- Thương chị, thương con của chị. Chị là người truyền cảm hứng cho em về sự lạc quan. Xin chia buồn cùng gia đình chị ạ.

- Thương chị, đọc những bài viết của chị thấy chị lạc quan, kiên cường lắm.

- Ôi! Hôm nay vừa nghĩ đến chị này bảo lâu rồi không thấy chị post Facebook. Tối lên đọc được bài này. Thương chị thật nhiều!

- Cô gái sang tới thế giới mới không còn phải đau đớn nữa. Bạn đã sống 1 cuộc đời thật đẹp rồi. Yên nghỉ nhé!