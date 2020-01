Đại từ nhân xưng phi giới tính "They" được bình chọn là từ ngữ của thập kỷ, mở ra một trang mới cho cộng đồng LGBTQ

Hiệp hội Phương ngữ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trên vào thứ Sáu vừa rồi (3/1/2020). Theo đó, "They" đã đánh bại một loạt các từ/cụm từ như #BlackLivesMatter (Người da đen đáng được sống - phong trào chống phân biệt đối xử giữa cảnh sát và người da màu), #MeToo (Phong trào chống quấy rối và xâm hại tình dục), "Climate" (Khí hậu), "Emoji" (Biểu tượng cảm xúc), "Opioid crisis and woke" (Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện) hay "Meme" (Mang ý nghĩa tích cực hài hước và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng).

Theo ngữ pháp tiếng Anh, "They" vẫn được biết tới là đại từ nhân xưng số nhiều. Nhưng giờ đây, ý nghĩa của "They" trở nên rộng hơn khi nó được dùng với chức năng đại từ nhân xưng số ít phi giới tính, thay thế từ "he" (anh ấy) hay "she" (cô ấy). Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những ai không muốn xác định rõ ràng giới tính của mình là nam hay nữ.

Ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng thế giới Sam Smith trong năm 2019 đã tuyên bố rằng anh không thuộc bất kỳ giới tính nào. Vì vậy, anh muốn dùng từ "They/Them" để chỉ chính mình. Cũng vào năm ngoái, Apple cho ra mắt biểu tượng cảm xúc trung tính, không rạch ròi nam/nữ trong phiên bản mới nhất của hệ điều hành iOS.

"Hôm nay là một ngày tốt lành nên bắt đầu nào! Tôi đã quyết định thay đổi đại từ nhân xưng của mình thành "They/Them" sau một thời gian dài đấu tranh với giới tính."

Ben Zimmer, Chủ tịch Hiệp hội Phương ngữ Mỹ (cơ quan nghiên cứu sự phát triển của ngôn ngữ), cho biết "Khi yếu tố cơ bản của ngôn ngữ như đại từ trở thành chỉ báo quan trọng của xu hướng trong xã hội, các nhà ngôn ngữ học đã lắng nghe cẩn thận và lựa chọn kỹ càng."

Trước đó, tổ chức có lịch sử hoạt động hơn 130 năm này đã lựa chọn "Google" và "Web" là từ của hai thập kỷ trước.

