Đại tiệc 11.11 - Lazada thả deal độc quyền lên đến 50%++ với loạt thương hiệu lớn, chị em đua nhau "chốt đơn"

Duy nhất độc quyền trên Lazada ngày hôm nay, Sulwhasoo và Nike tung khuyến mãi khủng

Sulwhasoo - mua 1 được đến 11, voucher giảm 10%, quà tặng trị giá đến 5,7 triệu. Sulwhasoo vẫn là cái tên khiến hội mê làm đẹp phải "xỉu up xỉu down" – vừa sang, vừa xịn, lại được ví như "đỉnh cao" của skincare chuẩn Hàn. Duy nhất ngày hôm nay, Sulwhasoo chính thức mở đại tiệc với loạt ưu đãi cực sốc. Đặc biệt, những "best-seller" làm nên tên tuổi thương hiệu đều góp mặt: bộ sản phẩm tinh chất First Care, những dòng dưỡng da, serum với tinh chất nhân sâm cô đặc chống lão hóa... Trao tinh hoa, tỏa khí sắc, đây là cơ hội vàng để "nâng cấp làn da" chuẩn Hàn, rinh ngay quà sang xịn mịn trước khi sold out! Tham khảo gian hàng Sulwhasoo tại đây.

Nike - voucher giảm đến 40%, mua 2 giảm thêm 5%. Trong thế giới thời trang thể thao, Nike luôn là thương hiệu "đỉnh của đỉnh", với phong cách, năng lượng và tinh thần chinh phục. Cũng duy nhất trong ngày 7/11, Nike – thương hiệu độc quyền trên Lazada, "gây bão" với loạt ưu đãi cực hot: áo thun basic cực cool, giày Air Max huyền thoại, đồ tập chuẩn form cùng hàng loạt deal xịn biến hôm nay thành "ngày vàng săn Nike chính hãng" cho mọi tín đồ thể thao chính hiệu! Tham khảo sản phẩm và order ngay tại đây!

Đang diễn ra, Adidas săn sale sớm, chốt deal khủng

Khi nhắc đến thời trang thể thao bền bỉ, không ai qua mặt được Adidas – thương hiệu gắn liền với phong cách năng động, tự tin và tràn đầy năng lượng.Mùa sale lớn nhất năm 11.11 này, Adidas mang đến loạt ưu đãi chưa từng có như giảm giá đến 50%, voucher 35%, diễn ra từ ngày 5/11 đến 20h ngày 10/11, giúp bạn "nâng cấp" tủ đồ thể thao mà ví vẫn nhẹ tênh! Các sản phẩm giày sneaker hot trend, áo quần, nón, tất thể thao cực "chất" đều đang cháy hàng trên sàn. Khuyến mãi và quà tặng thì có hạn, thế nên hãy săn sale sớm để chốt được nhiều deal khủng nhé fan Adidas ơi. Nhanh tay vào Lazada, check ngay những deal hot nhất lúc này: LINK

Đón chờ Sale Siêu Đỉnh Lazada 11.11 - Bỏ sẵn giỏ chờ chốt deal

Lock&Lock - Sinh nhật Lock, quà bung nóc - Giảm đến 50% ++, voucher giảm đến 20%, mua 1 tặng 1, quà cho mọi đơn. Nhắc đến căn bếp xịn mịn và tiện nghi, Lock&Lock chắc chắn là "chân ái" trong wishlist của hội chị em. Mừng sinh nhật 11.11 và cũng là ngày hội mua sắm lớn nhất năm, Lock&Lock "chơi lớn" với loạt deal giảm sốc cho mọi ngành hàng lại còn freeship toàn quốc. Từ hộp thủy tinh chịu nhiệt, bình giữ nhiệt thời trang cho đến nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố… đều mua 1 tặng 1 kèm quà (số lượng có hạn). Kết hợp cùng trợ giá đến 11 triệu đồng, xu và voucher freeship từ Lazada thì quá hời, quá đẹp. Không chốt bây giờ thì còn bao giờ nữa. Các chị em tranh thủ bỏ vào giỏ hàng và bấm nút liền tay từ 20h 10-13/11 nhé! Tham khảo Lock & Lock tại đây!

Philips - Giảm giá đến 50%, voucher đến 25%, mua 1 tặng 1, freeship. Đúng chất chơi tất tay cho mùa sale lớn nhất năm, 11.11 này, Philips tung deal hủy diệt từ hero deals, flash sale, deal sát thủ, mua 1 tặng 1… Super mega sale của Philips đang khiến hội yêu bếp phải "u mê quên lối về". Với các sản phẩm hot hit như nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, máy xay, máy ép chậm, bàn ủi… tất cả đều đang giảm sâu chưa từng có. Cộng thêm trợ giá cực khủng và voucher hot từ Lazada thì đây chính là cơ hội để chị em "nâng cấp" căn bếp trong mơ, chuẩn vibe châu Âu – sang, xịn, tiện nghi. Nhanh tay ghé gian hàng Philips Official Store, thêm vào giỏ và sẵn sàng "chốt deal" khi đồng hồ điểm sale nhé!

Elmich - giảm đến 50%, voucher 500K, mua 1 tặng 1, freeship toàn quốc. Là thương hiệu gia dụng châu Âu nổi tiếng, Elmich luôn khiến hội chị em phải canh sale giật deal vì những sản phẩm có thiết kế hiện đại từ chất liệu an toàn với độ bền cao và mức giá hợp lý. Mùa sale 11.11 này, Elmich tung loạt ưu đãi "không thể chối từ" dành cho các sản phẩm như máy xay, bếp điện, nồi chưng yến, chảo chống dính, thớt kháng khuẩn cho đến bộ thau rổ inox cao cấp... – Tất cả đều "gây bão" vì vừa xinh vừa chất lượng. Deal siêu hot chỉ diễn ra từ 20h ngày 10–13/11, chị em nhanh tay thêm vào giỏ hàng, nhớ tích thêm xu và hưởng trợ giá đến 11 triệu đồng của Lazada để "chốt đơn" nhé! Loạt deal hot tại đây!

Nutifood Grow Plus - giảm đến 30%, 1000+ quà tặng, voucher đến 300k. Nutifood luôn là thương hiệu được mẹ quan tâm với những sản phẩm giúp bé tăng cân, cao lớn và tăng sức đề kháng. Mùa sale 11.11 này, Nutifood "bùng nổ" ưu đãi với loạt voucher khủng với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Song song, Lazada còn tung trợ giá đến 11 triệu, freeship toàn sàn, giúp các mẹ dễ dàng săn được deal xịn. Giờ vàng săn sale diễn ra từ 20h ngày 10–13/11, mẹ tranh thủ "chốt đơn" ngay trên Lazada để mang về combo dinh dưỡng chuẩn Thụy Điển, bé khỏe – mẹ vui! Loạt sản phẩm của Nutifood đang hot rần rần ngay lúc này!

Huggies - mua 3 tặng 1, voucher 200K, freeship toàn quốc. Mẹ bỉm ơi, cơ hội "chốt đơn vàng" đã đến rồi đây! Hiện, Huggies tung ưu đãi khủng khiến hội chăm con phải "cháy ví" vì deal quá hời, diễn ra từ 20h ngày 11–13/11. Loạt tã chăm bé chất lượng, êm ái và siêu thấm hút đang giảm giá mạnh – mẹ tranh thủ săn ngay để bé luôn khô thoáng, dễ chịu suốt cả ngày! Chỉ 3 ngày duy nhất kết hợp cùng trợ giá đến 11 triệu và freeship của Lazada, mẹ nhanh tay rinh ngay tã Huggies chính hãng, để bé luôn khô thoáng, dễ chịu và thoải mái suốt cả ngày!

Một năm dài sắp khép lại, và chẳng có lý do gì để không tự thưởng cho mình và gia đình một chút niềm vui. Mùa sale này, cả thế giới hàng đỉnh giá hời tại Lazada đang chờ được rinh về, chốt đơn ngay!