Dải Sen Việt - Hành trình đưa tinh hoa sen ba miền đến gần hơn với người Việt

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển các sản phẩm từ sen, dự án còn hướng đến việc kết nối và giới thiệu nét đặc trưng của sen ba miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi vùng đất đều mang trong mình những điều kiện tự nhiên, phương thức canh tác và câu chuyện riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong giá trị của cây sen. Thông qua dự án, nhóm mong muốn xây dựng một hành trình khám phá trọn vẹn hơn, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sự khác biệt và bản sắc của từng vùng nguyên liệu.

Dự án được xây dựng bởi bốn sinh viên ngành Digital Marketing của Trường Đại học FPT gồm Lê Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn Nam và Ứng Đình Quốc Huy với mong muốn kết nối giá trị truyền thống và công nghệ. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Hương, nhóm đã lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP từ sen với định hướng đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm mang tính tương tác và giàu giá trị văn hóa.

Một trong những điểm khác biệt của dự án là việc ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều được tích hợp mã QR, cho phép người dùng khám phá những câu chuyện được xây dựng bằng AI. Thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm theo cách truyền thống, người dùng có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như những giá trị văn hóa gắn liền với từng vùng đất. Công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn trở thành cầu nối giúp những câu chuyện về sen được truyền tải theo một cách gần gũi và sinh động hơn.

Dải Sen Việt không chỉ là một dự án tốt nghiệp mà còn là nỗ lực của những người trẻ trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị truyền thống của sen Việt trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua sự kết hợp giữa nông sản, văn hóa và công nghệ, nhóm thực hiện mong muốn góp phần đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo ra những trải nghiệm mới mẻ dành cho thế hệ trẻ.