Đại học Kinh tế Quốc dân buộc thôi học 43 sinh viên

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo buộc thôi học với 43 sinh viên. Ảnh: HG

Theo thông báo, Đại học Kinh tế quốc dân cảnh báo học tập với 139 sinh viên có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đặc biệt, nhà trường xóa tên (buộc thôi học) đối với 43 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 13 sinh viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa. Nhà trường đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra, đối chiếu thông tin và phản hồi ý kiến trước 17 giờ ngày 11-10. Sau thời gian trên, Đại học sẽ ra quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập, xóa tên đối với sinh viên đại học chính quy.

Các nội dung về công tác kỷ luật sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện được thực hiện theo Quyết định số 756/QĐ-ĐHKTQD ngày 6-6-2025 của nhà trường về Quy chế công tác người học.

Trước đó, ngày 22-1, Đại học Kinh tế quốc dân cũng thông báo kết luận của hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 1-2026, trong đó có 158 sinh viên bị cảnh báo học tập, gồm 138 sinh viên đại học chính quy có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đồng thời xóa tên (buộc thôi học) 334 sinh viên, trong đó có 162 sinh viên các khóa quá hạn, 57 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 14 sinh viên hệ đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa, 30 sinh viên đại học chính quy bảo lưu quá thời hạn không quay trở lại, 71 sinh viên học song song 2 chương trình quá thời gian đào tạo tối đa - xóa tên 2 ngành.

Rà soát, xét kỷ luật với sinh viên là quy trình định kỳ tại các trường đại học. Các trường thường tiến hành rà soát kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ nợ đọng) hoặc các vi phạm nội quy vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối năm học.

Việc xử lý kỷ luật hay buộc thôi học phải căn cứ theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nội quy riêng của từng trường, thông qua hội đồng kỷ luật; thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời và mang tính giáo dục.