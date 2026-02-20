Nữ nạn nhân "sập bẫy" kẻ giả danh đại gia bất động sản

Ngày 16/2 vừa qua, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã ban hành quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm bị can để giam đối tượng Trương Nhật Phương, sinh năm 1992 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 3/2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.T.D.O (ngụ phường Tân Sơn Nhất) trình báo về việc bị trộm một điện thoại iPhone 16.

Theo tường trình của chị O., vào giữa tháng 1, chị O. có hẹn hò qua mạng với một người đàn ông không rõ lai lịch, tự xưng là Hùng đang kinh doanh bất động sản. Ngày 2/2, cả hai hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp.

Sau khi quan hệ tình dục xong, chị O. đi tắm, lúc trở ra thì phát hiện người tình đã "biến mất" cùng chiếc điện thoại di động của chị. Biết mình bị lừa, nạn nhân đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc, thông tin này được thuật lại trên báo Công an nhân dân.

Đối tượng Trương Nhật Phương (bên phải) tại Cơ quan Công an (Ảnh: Người lao động).

Trích xuất camera an ninh, công an nhận định nghi phạm đã chạy bộ khoảng 1km và vào các tiệm net gần hiện trường. Phương là người nổi lên trong danh sách nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an xác định Phương có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Gần đây, Phương sống lang thang, hay lui tới các tiệm net tại TP.HCM.

Ngày 12/2, khi Phương xuất hiện tại tiệm net trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận hành vi của mình.

"Đại gia" giả đã nhắn tin với khoảng 1.200 người và quan hệ tình dục với hàng trăm người?

Báo Thanh niên thuật lời khai của Phương tại cơ quan công an cho biết, đối tượng quê ở tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) và từng là học sinh phổ thông trường chuyên. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, Phương ở lại TP.HCM mong tìm một công việc ổn định, nhưng rất mê chơi game tại các quán net.

Năm 2017, Phương kết hôn nhưng bản thân mặc cảm do gia đình vợ có "địa vị xã hội", còn Phương thì không có việc làm.

Năm 2020, sau khi lừa được một người phụ nữ và lấy được điện thoại, Phương cho rằng việc giả vờ yêu đương rồi chiếm đoạt tài sản là vô cùng dễ dàng nên lên kế hoạch để thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an đọc lệnh tố tụng đối với Trương Nhật Phương (Ảnh: Báo Công an TP.HCM).

Tiếp đó, theo thông tin trên báo Công an TP.HCM để thực hiện ý định, Phương thường xuyên truy cập các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Instagram,.. hoặc các app kết bạn và hẹn hò như Tinder, Bumble,…nên biết có rất nhiều phụ nữ muốn kết bạn, đặc biệt là sinh viên.

Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2020, Phương vào vai là các quản lý tổ chức sự kiện và cần các bạn nữ có ngoại hình tham gia. Khi có người đồng ý tham gia, Phương sẽ đưa vào các group có nhiều thành viên để tư vấn, thực chất các thành viên trên đều là các nick ảo do Phương tự tạo để tương tác, dẫn dụ.

Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, nhưng chốt lại phương án cuối cùng sẽ làm Sugar baby để được nhận số tiền từ 40 triệu đến 50 triệu sau từ 4 đến 6 lần “gặp mặt”.

Đại gia được trưởng nhóm yêu cầu các Sugar baby phục vụ không ai khác là chính Phương trong vai một người thành đạt như kỹ sư hoặc doanh nhân bất động sản.

Đặc biệt, các Sugar baby luôn được dặn phải biết phục vụ nhiệt tình ngay trong lần đầu gặp để được duy trì quan hệ cho đến khi được nhận tiền (từ 4 đến 6 lần). Khi gặp mặt, Phương sẽ vào vai người thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm để giả vờ yêu đương và đề nghị quay lại cảnh “nhạy cảm” khi quan hệ. Các Sugar baby do được quán triệt trước đó và mong muốn duy trì quan hệ để nhận tiền nên thường không từ chối mà để y quay phim.

Sau khi có được các clip quay cảnh quan hệ, Phương sẽ tiếp tục yêu cầu các Sugar baby đến các khách sạn để tiếp tục quan hệ cho đến khi ra tay trộm tài sản bỏ trốn. Đối với tài sản của chị O, Phương đã bán cho một đối tượng không rõ thông tin tại Hà Nội với giá 14 triệu đồng.

Theo lời khai của Phương, từ năm 2020 đến nay, đối tượng đã liên hệ với khoảng 1200 người và quan hệ với khoảng hàng trăm người, về tài sản lấy được Phương không nhớ rõ. Tại thời điểm bắt giữ, Cơ quan Công an thu giữ 07 ĐTDĐ do Phương lấy cắp của các nạn nhân chưa kịp tiêu thụ.

Do nạn nhân có số lượng rất lớn tại nhiều địa bàn trên cả nước nên Công an phường Gò Vấp đề nghị ai là nạn nhân của Trương Nhật Phương liên hệ qua số điện thoại 02838942596 hoặc số điện thoại 0913833339 gặp điều tra viên Trần Việt Anh để cung cấp thông tin điều tra.