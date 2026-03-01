Mới đây, Trấn Thành khiến mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả khi đăng tải một dòng trạng thái đầy tự trào trên Facebook cá nhân. Nam đạo diễn viết: "Đi quay, hỏi hiện trường: 'Hôm qua chỗ anh ngồi quan sát monitor chật quá! Kiếm cho anh cái phòng đi!'. Hiện trường: 'Dạ anh!'. Và nó cho cái phòng này!".

Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh anh nằm thư giãn, tay cầm điện thoại, nghỉ ngơi… trong nhà vệ sinh. Không gian "phòng riêng" bất đắc dĩ ấy lập tức trở thành tâm điểm bàn tán vì quá trái ngược với danh xưng " đạo diễn nghìn tỷ " mà khán giả thường gọi anh thời gian qua.

Trấn Thành nằm trong nhà vệ sinh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 800 bình luận cùng hơn 20.000 lượt thả "haha". Dân mạng thi nhau trêu chọc: "Quan trọng là phải kèm đồ ăn thức uống cho anh"; " Đạo diễn nghìn tỷ đây hả anh, tội vậy"; "Phòng này tiện đủ đường"; "Chỉ có như thế trí tưởng tượng mới phong phú"; "Rồi cái quạt kia có đang làm nhiệm vụ như máy hút mùi không Hai"… Thậm chí có người còn "soi" đến chi tiết đôi chân của nam nghệ sĩ với lời bình hài hước: "À thì ra người nổi tiếng chân cũng đầy hoa gấm". Không khí bình luận rôm rả càng cho thấy sức hút và độ duyên dáng vốn có của Trấn Thành trên mạng xã hội.

Được biết, hình ảnh trên là hậu trường Thỏ ơi . Dù bận rộn với nhiều công việc, nam đạo diễn vẫn giữ phong cách gần gũi, sẵn sàng tự "dìm hàng" để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trấn Thành bên hai nam chính Thỏ ơi.

Trấn Thành sinh năm 1987 hoạt động nổi bật trong vai trò MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách và đặc biệt tạo cú hích lớn ở lĩnh vực điện ảnh khi liên tiếp có những tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng như Bố già , Nhà bà Nữ và Mai . Thành công phòng vé giúp anh được công chúng ưu ái gọi bằng cái tên " đạo diễn nghìn tỷ "; " đại gia nghìn tỷ ".

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích nghệ thuật, Trấn Thành còn được biết đến với cuộc hôn nhân cùng ca sĩ Hari Won . Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt, mỗi chia sẻ đời thường cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao.