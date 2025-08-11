Theo dữ liệu tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế – Bộ Tài chính, Công ty TNHH M-TP Entertainment bị cưỡng chế thuế theo 4 quyết định (từ Đội thuế quận 1, TPHCM), số tiền trên các quyết định này là gần 120 triệu đồng.

Quyết định của cơ quan thuế có hiệu lực từ ngày 26/6 - 25/7, với biện pháp cưỡng chế là "trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản" của người nộp thuế để thi hành quyết định quản lý thuế.

Sơn Tùng M-TP

Phía M-TP Entertainment cho biết, công ty hiện có 4 tài khoản ngân hàng, nên cơ quan thuế phải ban hành 4 quyết định cưỡng chế tương ứng. Thực tế, số tiền bị cưỡng chế là 118,7 triệu đồng, chứ không phải toàn bộ gần 500 triệu đồng (cộng dồn 4 quyết định) như nhiều người lầm tưởng.

Đại diện M-TP Entertainment khẳng định trên VNExpress cho biết, số tiền gần 120 triệu đồng này không phải là nợ thuế thực sự mà xuất phát từ chênh lệch kỹ thuật trong quá trình đối chiếu dữ liệu. Do nghĩa vụ thuế được thực hiện ở hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TP.HCM), hệ thống quản lý chưa tự động bù trừ các khoản đã nộp, dẫn tới phát sinh thông tin chưa chính xác.

M-TP Entertainment cho biết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời có đầy đủ chứng từ chứng minh việc này.