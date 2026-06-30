Đặc quyền quản lý tiêu hao điện năng bằng công nghệ AI trên điều hòa LG DUALCOOL AI

Trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng, việc sử dụng điều hòa là nhu cầu thiết yếu nhằm duy trì không gian sống thoải mái. Tuy nhiên, hóa đơn tiền điện thường trở thành gánh nặng, đặc biệt khi thiết bị phải hoạt động với công suất cao. Dù người dùng đã nỗ lực tối ưu hóa thời gian vận hành, tâm lý e ngại về lượng điện tiêu thụ vẫn luôn hiện hữu.

LG DUALCOOL AI vận hành thông minh và điều khiển dễ dàng với ứng dụng LG ThinQ.

Thấu hiểu trăn trở đó, dòng điều hòa LG DUALCOOL AI thế hệ mới mang đến giải pháp kiểm soát chi phí toàn diện. Bên cạnh chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF ấn tượng lên đến 7.62, thiết bị giúp xóa bỏ rào cản tâm lý khi sử dụng điều hòa bằng cách trao đặc quyền giám sát năng lượng chính xác cho người dùng thông qua nền tảng điều khiển thông minh LG ThinQ.

Quản lý ngân sách và giám sát điện năng theo thời gian thực

Một trong những lo ngại lớn nhất của người dùng điều hòa là sự thiếu minh bạch về lượng điện tiêu thụ hàng ngày, dẫn đến tâm lý e ngại khi sử dụng. Ứng dụng điều khiển thông minh LG ThinQ góp phần giải quyết triệt để vấn đề này thông qua tính năng kW Manager, phối hợp nhịp nhàng cùng công nghệ AI trên thế hệ điều hòa LG DUALCOOL AI. Cơ chế này cho phép người dùng theo dõi lượng điện năng tiêu thụ và ước tính chi phí theo thời gian thực qua biểu đồ trực quan.

LG DUALCOOL AI kiểm soát chính xác năng lượng tiêu hao trên ứng dụng LG ThinQ.

Đáng chú ý, tính năng kW Manager còn hỗ trợ người dùng chủ động thiết lập hạn mức điện năng tiêu thụ mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định. Dựa trên mục tiêu đặt ra, ứng dụng sẽ tự động theo dõi lượng điện tiêu thụ tích lũy theo từng ngày. Trong trường hợp mức sử dụng trong ngày vượt định mức, ứng dụng sẽ tự động tính toán lại lượng điện tiêu thụ cho những ngày tiếp theo để đảm bảo tổng mức sử dụng vẫn bám sát mục tiêu ban đầu.

Tối ưu hóa hiệu năng nhờ hệ thống cảm biến thông minh

Thực tế, lãng phí điện năng thường bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt ít được chú ý, chẳng hạn như quên đóng kín cửa sổ hoặc để thiết bị hoạt động khi phòng trống. Nhằm khắc phục triệt để tình trạng này, hệ thống cảm biến thông minh trên LG DUALCOOL AI liên tục thu thập và truyền dữ liệu thời gian thực về ứng dụng ThinQ để xử lý, ngăn chặn tình trạng điện năng tiêu hao vô ích ra môi trường.

Tính năng kW Manager tự động tính toán điện năng tiêu thụ theo hạn mức đặt ra.

Cụ thể, tính năng Phát hiện cửa sổ mở (Window Open Detection) có khả năng nhận diện sự thất thoát nhiệt đột ngột, từ đó tự động điều chỉnh tần suất hoạt động hoặc chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, Cảm biến con người (Smart Human Sensor) với góc quét rộng lên đến 5 mét liên tục giám sát toàn bộ không gian. Nếu không ghi nhận hoạt động của người dùng trong khoảng thời gian được cài đặt (từ 20 đến 120 phút) trên LG ThinQ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện (Eco-mode) hoặc ngắt thiết bị, đồng thời gửi thông báo trạng thái về điện thoại.

Điều khiển thuận tiện mọi lúc, mọi nơi

Bên cạnh khả năng tối ưu hóa chi phí, hệ sinh thái LG ThinQ mang đến sự linh hoạt toàn diện cho nhịp sống hiện đại. Thông qua kết nối thông minh, người dùng dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, khởi động hệ thống từ xa để làm mát không gian trước khi về nhà, ngắt thiết bị khi đã ra ngoài, hoặc đơn giản là tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Nhờ cảm biến thông minh, điều hòa sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng nếu phát hiện thất thoát nhiệt (như khi mở cửa sổ)

Không chỉ vậy, ứng dụng LG ThinQ còn cho phép người dùng dễ dàng tùy chỉnh các tính năng thông minh để tối ưu hóa trải nghiệm. Tính năng Vệ sinh dàn lạnh (Freeze Cleaning) làm sạch thiết bị từ bên trong thông qua quy trình: đóng băng, rã đông, xả trôi và sấy khô, đảm bảo vệ sinh toàn diện từ trong ra ngoài. Khi kích hoạt chế độ Sleep Timer+ trên ThinQ, thiết bị sẽ tự động phân tích thói quen sử dụng, từ đó tinh chỉnh mức nhiệt về đêm để duy trì sự cân bằng lý tưởng giữa nhiệt độ phòng và thân nhiệt người dùng.

Có thể nói, ứng dụng LG ThinQ giúp LG DUALCOOL AI sở hữu công năng vượt trội hơn một thiết bị làm mát thông thường. Từ khả năng hiển thị trực quan lượng điện năng, tự động tối ưu hóa vận hành đến tiện ích điều khiển từ xa, mọi thao tác quản lý đều được đơn giản hóa trên điện thoại thông minh. Đây là giải pháp công nghệ nổi bật, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống tiện nghi và giải quyết bài toán chi phí năng lượng cho người tiêu dùng hiện đại.