Đã xác minh danh tính nữ sinh "dằn mặt" bệnh nhân, dọa lấy trật ven 3 lần: Hiện đang học tại trường đào tạo y khoa Top 1 cả nước

Mới đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện đoạn clip "dằn mặt" bệnh nhân của một nữ sinh viên mặc trang phục y tế thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Cụ thể, cô gái này viết: "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ấy trong góc và sẽ lấy trật ven 3 lần".

Đáng nói, ở phía dưới clip, cô còn đính kèm dòng chữ "Vừa phải thôi, nay bệnh nhân động vào là không xong đâu" cùng các thẻ hashtag như #nhaco2aoblouse, #hocycogivui, #fact... Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được gần 10.000 lượt thả tim, hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng ngàn người đã tràn vào để lại những bình luận bất bình, phẫn nộ. Đa số ý kiến đều cho rằng, cho dù chỉ là "làm content" ảo trên mạng, tư duy mang sức khỏe của bệnh nhân ra để đe dọa, giận dữ là điều không thể chấp nhận được ở một người đang theo học ngành Y.

Nhiều cư dân mạng đã không giấu nổi sự bức xúc và lo lắng. Một tài khoản bức xúc bình luận: "Lương y như từ mẫu, học y mà suy nghĩ như vậy thì đừng học làm gì! Y cao đẳng hả? Y đức còn không có thì làm ơn bỏ nghề đi". Một người khác đồng tình: "Mấy đứa này nên cho học lại đạo đức trước khi học y. Vì nghề y rất được trân trọng mà y tá, bác sĩ như này thì rất nguy hiểm".

Ngày 27/7, trả lời phóng viên Dân trí, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội xác nhận, nữ sinh có phát ngôn trên đây tên T.T.T.L, sinh viên năm 2, ngành Hộ sinh của nhà trường (tức sinh viên khóa 2024-2028).

"Nhà trường sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên trên và xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý. Trường Đại học Y Hà Nội không dung túng những tư tưởng và suy nghĩ như vậy" , PGS.TS Lê Đình Tùng nói.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, ông chưa hiểu tại sao một sinh viên năm 2, ngành Hộ sinh lại được xếp giường và có thể lấy máu cho bệnh nhân. Sự việc đang được Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục xác minh và xử lý!

Được biết đây không phải trường hợp duy nhất về sinh viên ngành Y phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Trong tối qua 26/7, một đoạn clip khác được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực gồm chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" với những người bình luận. Nhiều người cho rằng, đây là hành vi vô cùng phản cảm với nhân viên y tế.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) sáng 27/7 đã xác nhận, đây là sinh viên của nhà trường. Đồng thời cho biết, hiện đã đình chỉ học tập, yêu cầu 2 nữ sinh viết bản tường trình. Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào ngày mai để xử lý nghiêm, dứt điểm. Trường không cung cấp thông tin về lực học của hai sinh viên này.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh và làm việc với cơ sở đào tạo tiếp tục xử lý theo quy định kỷ luật của nhà trường đối với 2 sinh viên Y khoa livestream phản cảm.