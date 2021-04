Đã xác định được "chất lạ" mà nhóm bạn đổ vào miệng nam sinh ở Cần Thơ

Sáng 5/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã lấy mẫu dung dịch gửi đến đến Phân Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh để giám định.

“Kết quả cho thấy, đây là dung dịch hút thuốc lá điện tử, không phải chất ma túy. Tuy nhiên, Công an Ninh Kiều sẽ tiếp tục điều tra ai là người bán loại dung dịch này, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật”, đại tá Sáu thông tin.

Qua vụ việc này, Đại tá Sáu đề nghị các thanh thiếu niên không nên lên mạng mua những hàng hóa không rõ xuất xứ, rất nguy hại cho bản thân và người khác. Đặc biệt, các phụ huynh cần quan tâm nhiều đến con em, nhất là khi các em mua hàng hóa trôi nổi trên mạng.

Ống thuốc đổ vào miệng em L. được xác định là dung dịch của thuốc lá điện tử.

Thầy Bùi Duy Minh Trí – Hiệu trưởng trường THPT An Khánh, cho biết, khi có kết quả giám định chất lạ đổ vào miệng em T.V.L (học sinh lớp 10 trường THPT An Khánh), nhà trường sẽ mời các phụ huynh của nhóm học sinh này lên để phối hợp có biện pháp giáo dục các em. Trên tinh thần uốn nắn để các em tập trung vào việc học, không lập lại những trò chơi nguy hiểm như thời gian vừa qua. Hiện các em học sinh đã đi học trở lại.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 22/3, trong giờ ra chơi, em L. (học sinh lớp 10, Trường THPT An Khánh) bị một nhóm bạn nam cùng lớp (gồm 5 em) khống chế, đưa vào nhà vệ sinh rồi đổ “chất lạ” vào miệng.

Sau đó, em L. về lớp thì bị choáng, nhức đầu và nôn ói. Phát hiện vụ việc, cô giáo và nhà trường đã đưa em L. đến bệnh viện cấp cứu vào chiều cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phối hợp làm rõ. Theo xác minh ban đầu, nhóm nam sinh trên cho biết mua ống thuốc trên mạng xã hội và nhận hàng tại một con hẻm ở quận Ninh Kiều, sau đó mang vào trường.