Da tôi láng mịn đẹp hẳn ra chỉ sau 10 ngày uống món đồ uống này thay bữa sáng

Một trong những loại vitamin mà củ sen chứa nhiều nhất chính là vitamin C. 73% nhu cầu vitamin C của cơ thể bạn được cung cấp bởi 100g củ sen. Là một chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C có lợi cho cơ thể bạn theo nhiều cách. Nó giúp loại bỏ gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa khởi phát các chứng bệnh nguy hiểm như bệnh tim và ung thư. Vitamin C cũng là một thành phần cấu thành nên collagen giúp duy trì sức mạnh của toàn bộ mạch máu, da, và các cơ quan của cơ thể. Vitamin C cũng là chất xúc tác cho hệ miễn dịch.